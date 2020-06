Kasseret af Stram Kurs: Drabssigtet tatoveret med hagekors

Et par uger før drabet på en 28-årig dansk-afrikaner natten til tirsdag i Nordskoven ved Rønne, optrådte en af de to sigtede brødre med en synlig nazistisk tatovering ved et af Stram Kurs-lederen Rasmus Paludans politiske møder på Bornholm.

Det bekræfter partiets kredschef på øen, Charlotte Grønbech. Hun deltog selv i det offentlige aften-'poolparty' i sommerhusområdet Dueodde 12. juni om aftenen. Der var ikke så mange til stede, og der blev ikke taget billeder eller optaget video.

- Han havde shorts på, og man kunne tydeligt se en hagekors-tatovering på hans ene ben. Det var ikke noget, han forsøgte at skjule, siger Charlotte Grønbech, som ikke er i tvivl om, at den unge mand er identisk med den 25-årige og ældste af de to nu drabssigtede brødre.

- Mine sønner var der også, og de kender ham fra Rønne. Det gør alle. Det med nazi-tegnet - altså, det er okay med mig, hvis man i kådhed får sådan en tatovering som 16-årig. Men at vise det frem på den måde - det er ikke i orden, mener Charlotte Grønbech.

Flere anonyme kilder tæt på brødrene bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de har kendskab til nazi-tatoveringen.

Dumt og uempatisk

Charlotte Grønbech fortæller, at den unge mand, var til stede omkring et kvarter, og på et tidspunkt stod lige ved siden af partiets leder Rasmus Paludan.

- Han sagde en masse dumt og var virkelig frygtelig. Jeg tror, han var fuld. Så blev han smidt ud. Hvem der gjorde det, kan jeg ikke huske. Vi vil ikke sættes i bås med nazistiske typer, og søger han medlemsskab, afviser vi ham, siger Charlotte Grønbech.

- Hvad sagde han?

- Det var bare dumsmart og uempatisk. Jeg tror ikke, det han sagde var racistisk, siger kredschefen.

V-tegn for Stram Kurs

Charlotte Grønbech har også bemærket, at den unge mand på Facebook har optrådt med cap og et v-tegn. I visse kredse symboliserer begge dele opbakning til Stram Kurs.

- Ja, det gør det nok her. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage det billede væk, siger Charlotte Grønbech.

Den drabssigtedes Facebook-profil byder også på et billede med sloganet 'White Lives Matter'. Det er udtryk for en klar skepsis overfor 'Black Lives Matter'-kampagnens berettigelse efter betjentes drab på afroamerikanske George Floyd for nylig i Minneapolis.

Venner: Motiv ikke racistisk

Henrik Schou, efterforskningsleder i Bornholms Politi bekræfter, at racisme-vinklen indgår i politiets efterforskning, som indtil videre har et meget bredt perspektiv.

- Men der er ikke noget der tyder på et racisme-motiv, siger han.

Flere af brødrenes vennerne tvivler også på, at motivet til drabet kunne have noget med det at gøre.

- Der er ikke noget racistisk motiv i det her. Han kunne lige så godt være hvid, siger Tobias Brandt Krähmer og bakkes op af flere andre, som onsdag var samlet i den bålhytte, hvor den 28-årige blev fundet død.

Tobias Brandt Krähmer vurderer, at optøjerne i USA og situationen i Danmark ikke er sammenlignelige.

- Det er hver sin verden, siger han og beskriver det brutale dødsfald som 'det mest hjernedøde, der overhovedet kan ske'. Han mener, at folk er ligeglade med motivet og at intet alligevel vil kunne retfærdiggøre den 28-åriges død.

Det antinazistiske researchkollektiv Redox er ikke tidligere stødt på den nu drabssigtede mand med hagekors-tatoveringen.

- Men vi vil kigge nærmere på ham nu, siger en Redox-talsmand.

