Kasseret politiker har anmeldt DF-familie

Df-familien er meldt af et forhenværende byrådsmedlem for dokumentfalsk

Da Dansk Folkeparti i begyndelsen af december blev hængt ud for muligt misbrug af EU-penge for 200.000 kroner, blev det for meget for Bent Pedersen.

Hurtigt greb det forhenværende byrådsmedlem for samme parti i Ringsted til tastaturet og formulerede en politianmeldelse af henholdsvis folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF), daværende Europa-Parlamentsmedlem Anders Vistisen (DF) samt partiets sekretariatschef og lokalformand i Ringsted Jeanie Nørhave.

Det skriver Dagbladet Ringsted.

Absurd anmeldelse

Anmeldelsen blev sendt til Københavns og Midt- og Vestsjællands Politi den 7. december.

Det var samme dag, hvor Ekstra Bladet kunne bringe nyheden om, at Jeanie Nørhave, ifølge de fremviste dokumenter i avisen, igennem underskrivelse af skriftlige kontrakter havde udgivet sig for at være hotelchef, da DF havde holdt sommergruppemøder på Hotel Koldingfjord og Color Hotel Skagen i 2014 og 2015. Udgifterne for de to hotelkontrakter skulle finansieres af EU-midler fra partialliancen Meld.

- Det forarger mig virkelig, at det kan lade sig gøre. At bare fordi det er EU, så tænker man, at pengene er så langt væk fra borgernes lommer, at man bare kan bruge dem, som man lyster, siger Bent Pedersen om den mulige dokumentfalsk, der er omdrejningspunktet for politianmeldelsen.

Anmeldelsen er ikke bare rettet mod partitoppen og Jeanie Nørhave, men også mod hendes mand, regionsrådsmedlem og viceborgmester i Ringsted Per Nørhave (DF), og sønnen, byrådsmedlem Daniel Nørhave (DF) i Ringsted.

Både mand og søn siger til Dagbladet, at de finder politianmeldelsen 'absurd'.

Jeanie Nørhave siger til Dagbladet, at hun ikke ønsker at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt, men at hun bakker op om sin mand og søns udtalelser om det absurde i anmeldelsen.

Under alle omstændigheder står Bent Pedersen dog fast:

- Jeg ved selvfølgelig godt, at de ikke har været involveret direkte, men når man er familie og alle tre sidder i samme parti, kan man da ikke undgå at tale sammen om middagsbordet. Ellers er der da noget galt, siger Bent Pedersen og tilføjer:

- Politianmeldelsen er et forsøg på at få ryddet op i det hele og få buret hele bundtet inde.

Anmeldelsen bliver behandlet af Københavns Politi.

Persona non grata

At Bent Pedersen har ry for at have 'et iltert temperament', er ingen hemmelighed.

I 2008 blev byrådsmedlem for DF Bo Jensen løsgænger i protest over, at partiets hovedbestyrelse valgte at se igennem fingre med, at Bent Pedersen i flere tilfælde skulle have truet borgere og ansatte i Ringsted Kommune.

Der var dog ingen beviser i form af sigtelser eller domme på disse trusler, så partitoppen nøjedes med en kammeratlig samtale, hvor Bent Pedersen blev sat i rette.

Året efter fik Bent Pedersen at vide, at han ikke kunne genopstille til kommunalvalget i november 2009.

Ifølge daværende næstformand i Dansk Folkeparti, Carl Christian Ebbesen, virkede det tillige utroværdigt, at Bent Pedersen hele tiden skiftede mening om sit kandidatur.

Den officielle baggrund var dog, at han manglende opbakning fra lokalafdelingen, havde samarbejdsvanskeligheder og ikke mindst 'et iltert temperament', der også gav ham en fængselsdom.

Systemlede

Bent Pedersen blev nemlig straffet med 20 dages ubetinget fængsel for dødstrusler mod en kvindelig medarbejder hos Skat den 17. december 2008. Han nægtede sig skyldig, men blev først dømt i byretten i Roskilde og Østre Landsret stadfæstede dommen i februar 2010.

Bent Pedersen meldte sig prompte ud af DF, da han ikke fik lov til at genopstille. Han blev løsgænger og flyttede i 2010 til Sverige og senere Spaniens solkyst, hvor han bor i dag.

Harmen, over at være blevet skubbet ud af partiet, er i dag skiftet ud med en generel systemlede.

- Jeg er træt af, at man skjuler ting i det offentlige. Det er hele vejen igennem. EU har så mange lignende sager, så den ene dækker bare over den anden. Min tillid ligger på et meget lille sted, siger Bent Pedersen, der mener, at der er brug for en kraftig oprydning.

- Jeg gik i første omgang ind i politik for at bevise, at kommunerne er nogle svin med skatteydernes penge, hvilke jeg fik ret i. Der går jo næsten ikke en dag, uden at der dukker en misbrugssag op i det offentlige.