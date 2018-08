Kastede bunker af brugte kanyler ind på børnehaves legeplads

En 42-årig mand fra Esbjerg erkendte onsdag over for nærpolitiet i Esbjerg Øst, at han efter et skænderi har kastet brugte kanyler ind på børnehaven Lykkegårdsparkens legeplads og langs Skanderborgvej i Esbjerg.

Kanylerne blev søndag og mandag fundet af borgere i lokalområdet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I meddelelsen fortsætter politiet således:

Den 42-årige er sigtet for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen og har under en afhøring erkendt, at han kastede kanylerne. Manden bor ikke selv i området. Men efter et skænderi med en beboer i kvarteret kastede den sigtede med kanylerne. Han er efterfølgende meget ked af hændelsesforløbet og understreger, at han ikke har haft til hensigt at skade nogen.

Som følge af hændelsen har der dels været en patrulje på stedet, dels har nærbetjente patruljeret i området for at skabe tryghed. Desuden har nærpolitiet holdt møde om hændelsesforløbet med område-lederen af børnehaven, lederen af den lokale skole, boligforeningen i området og de kommunale SSP-medarbejdere.

Politiet roser i denne sammenhæng de øvrige aktører i samarbejdet for at være med til at få hændelsen hurtigt løst samt være med til at skabe øget tryghed i området.

- Det er et udtryk for et godt sammenhold, understreger politikommissær Per Bech fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Som et ladt gevær på en bænk

Syd- og Sønderjyllands Politis gennemgang af sagen fortæller imidlertid intet om den kritik og utilfredshed, som flere beboere i området omkring børnehaven Lykkegården og langs Skanderborgvej i det østlige Esbjerg har rettet mod netop politiet for ikke at gribe ind med det samme.

- Vi fik bare den melding, at politiet ikke ville gøre yderligere, og at det i øvrigt var svært at straffe sådan noget som at sprede kanyler. Det forstår jeg slet ikke. For mig at se er det lige så farligt som at lade et jagtgevær og lægge det på en bænk, siger Frank Jensen, der er formand for beboerforeningen på Lykkegårdsvej, til jv.dk.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev mellem 60 og 100 brugte kanyler spredt rundt på legepladsen ved børnehaven og i kvarteret lørdag aften. Søndag formiddag blev det skræmmende scenarie klart for beboerne via Facebook-siden 'Borger til Borger i Esbjerg'. Herefter mødte snesevis af lokale op for at hjælpe med at rydde op og samle de potentielt farlige kanyler ind. Flere kanyler var uden beskyttelseshætte og beskidte af blod.

Ifølge Frank Jensen, som ikke reagerede på vores henvendelse torsdag, var politiet dog alt for langsomme i optrækket, da de blev tilkaldt søndag formiddag, og han tegner med sine udtalelser til Jyske Vestkysten et ganske andet billede af sagen end pressemeddelelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politichef ked af kritik

Politiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Kaj Nielsen, beklager, hvis nogen har haft en opfattelse af, at politiet har reageret for langsommeligt og ikke har taget sagen alvorligt nok fra begyndelsen.

- Vi er kede af, hvis nogen har haft den oplevelse, fordi vi altid har som første-prioritet at give borgerne en god behandling, siger Kaj Nielsen til Ekstra Bladet.

Han gentager dernæst, hvad Syd- og Sønderjyllands Politi betoner i deres pressemeddelelse torsdag:

- Vi har skabt tryghed ved at patruljere i området og identificere og sigte gerningsmanden, og vi har været i dialog med SSP og boligforeningen. Hvis nogen har behov for en dialog med os, hvad de mener, vi kan gøre bedre, er de altid velkomne til at henvende sig.

Selv om det søndag i første omgang blev vurderet, at alle kanyler var samlet ind, blev endnu en kanyle fundet mandag på Randersvej, som støder op til Skanderborgvej. Desuden valgte flere forældre at holde deres børn hjemme fra børnehave og vuggestue mandag af frygt for, at ikke alle kanyler var blevet fundet på legepladsen og inden for børnehavens matrikel.

Der er plads til i alt 63 børn i den integrerede institution, som huser både vuggestue og børnehave.

***

Børnehave-chef: Sagen er afsluttet

Selv om flere beboere i lokalområdet og forældre til børn i Børnehaven Lykkegårdsparken i Esbjerg siden det skræmmende fund lørdag aften og søndag formiddag har ytret angst, vrede og utryghed så er sagen lukket for lederen for børnehaverne i Esbjerg øst.

- Vi har talt med personale og forældre om sagen, som vi nu anser for afsluttet, siger områdeleder i Esbjerg Kommune, Tine Kirkegaard, til Ekstra Bladet.

Hun betoner ligesom politiet det positive i, at beboere, forældre, pædagoger og institutioner i lokalområdet har stået sammen om at få ryddet op.

- Vores primære fokus har været børnenes sikkerhed, og at forældrene trygt kan sende deres børn afsted, siger Tine Kirkegaard og fortsætter:

- Det havde forældrene også kunnet, selv om kanylerne var blevet smidt en hverdagsaften, fordi en af vores medarbejdere hver eneste morgen tjekker, at legepladsen er sikker.

Det har ikke været muligt torsdag for Ekstra Bladet at få kommentarer fra forældre eller personale i Lykkegårdsparkens Børnehave.