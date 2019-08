Kastede sin nyfødte baby over hegn: Nu er hun dømt for mord

Den 23-årige Camille Wasinger-Konrad fra staten Colorado i USA blev onsdag dømt for mord på sin egen nyfødte baby. I mordsagen, der har rystet USA, er den 23-årige kvinde blevet dømt for den 2. januar at have kastet sin nyfødte baby over et mere end to meter højt hegn, så babyen landede i naboens baghave.

Babyen blev først fundet død 15 timer efter af naboen Jeanette Barich, der fandt den døde baby i sin baghave netop som hun selv skulle til at tage et boblebad i sin baghave. Det var naboens hund, der snusede sig frem til liget af babyen, der stadig havde navlestrengen på sin krop. Babyen blev kastet over hegnet kun få minutter efter fødslen.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Denver Post

Anklager Valerie Brewster forklarede juryen, at den lille baby var hjælpeløs i kulden efter at være kastet over det 2,5 meter høje hegn.

- Den tiltalte kvinde fortsatte bare sin dag, som om alt var normalt, mens hendes lille unavngivne nyfødte datter lå hjælpeløs på den anden side af hegnet i naboens have.

Frastødende opførsel

Statsadvokaten George Brauchler har beskrevet Camille Wasinger-Konrads opførsel som direkte frastødende:

- Blandt alle de magiske følelser i en babys første sekunder i livet, og blandt de ømme og kærlige momenter en mor normalt deler med sit nyfødte barn, vælger denne mor overfor dette lille hjælpeløse og skrøbelige barn at holde barnet for munden, så man ikke kan høre babyens skrig. Og bagefter kaster hun barnet over et højt hegn på en kold januardag. Det er nærmest umuligt at forstå.

I forbindelse med retssagen har Camille Wasinger-Konrad forklaret, at hun vågnede op tidligt om morgenen 2. januar med smertefulde kramper i maven. Og herefter fødte hun uden problemer pludselig babyen. Konrad hævder, at hun på ingen måde vidste, at hun var gravid.

Til en kriminalassistent har hun forklaret, at hun ikke ønskede at få problemer på grund af barnet, så derfor skaffede hun sig bare af med det.

Blodspor i baghaven hos naboen viste i forbindelse med efterforskningen, at babyen først ramte en havestol, før den landede på en terrasse hos naboen.

Der falder dom i sagen den 15. november. Og meget på, at Camille Wassinger-Konrad kan blive idømt livsvarigt fængsel uden prøveløsladelse for det brutale mord på sit eget barn.