Katastrofal biljagt: Politi i voldsom kollision

Man skal altid give plads for udrykningskøretøjer, når de blå blink lyser og sirenerne hviner.

Men ejeren af en sort firhjulstrækker i Sankt Petersborg kunne ikke stille meget op, da en politibil fik travlt og tog turen over en dobbeltoptrukket linje og ind i den modkørende vejbane.

Det resulterede i en voldsom kollision mellem de to køretøjer.

Det fremgår af en privatvideo delt af videodistributøren ViralHog.

Politibetjentene var på jagt efter en lille gul bil, der sneg sig ind mellem to forankørende biler, hvor der ikke var plads til politibilen. Så måtte de finde en anden vej.

Efter uheldet måtte de to betjente i bilen erkende, at deres patruljevogn ikke kunne rulle videre. Derfor måtte de fortsætte deres jagt til fods, dog uden held, da den gule bil så let som ingenting forsvandt for næsen af dem.

Du kan se den voldsomme episode i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke første gang i år, at vi har set eksempler komplet vanvittig i Rusland. I juni konkurrerede en flok moskovitter om, hvem der var Ruslands dårligste bilist. Det endte grimt. Se det her: