Katolsk overhoved misbrugte 60 mindreårige

En ny undersøgelse har fundet frem til, at mindst 60 børn er blevet misbrugt af grundlæggeren af den konservative katolske orden 'Legionærer af Kristus' Marcial Maciel.

Det skriver BBC

Rapporten der blev offentliggjort af den romerske-katolske gruppe, fremlagde at 33 præster havde misbrugt mindst 175 mindreårige siden ordenen 'Legionærer af Kristus' blev grundlagt i 1941.

Tilbage i 2006 blev Maciel beordret til at trække sig tilbage efter mange års beskyldninger om seksuelt misbrug af mindreårige. Han døde to år senere i 2008 i en alder af 87 uden at stå til ansvar for sine ugeringer.

'Der er sandsynligvis flere tilfælde af misbrug end dem i rapporten, og statistikkerne skal opdateres regelmæssigt', siger rapporten.

Det skete der med præsterne

Ifølge rapporten døde seks af de 33 anklagede præster uden at blive retsforfulgt, en blev dømt, og en afventer i øjeblikket retssag - og er blevet frataget sin gejstret status.

Yderligere 18 er stadig en del af organisationen, men de er fjernet fra opgaver, hvor de interagerer med offentligheden og med børn.

Rapporten tilføjede, at 14 af de 33 præster også selv havde været ofre, hvilket underbygger 'kæden af misbrug', hvor et offer for en legionær med tiden selv blev en børnemisbruger.

Inden Maciels død i januar 2008 havde flere personer beskyldt ham for seksuelle overfald.

På et tidspunkt benægtede han offentligt alle anklagerne på det kraftigste og sagde i 2002: 'Jeg har aldrig engageret mig i den slags frastødende opførsel, som disse mænd beskylder mig for'.

Mere gennemsigtighed

Tirsdag erklærede pave Francis, at reglen om 'pavemæssige hemmelighedsfuldhed' ikke længere ville gælde seksuelt misbrug af mindreårige.

Kirken indhyllede tidligere seksuelle overgrebssager i hemmeligholdelse, i hvad den sagde var en indsats for at beskytte beskyttelsen af ​ofrene og omdømme for de beskyldte.

Den nye ophævelse af 'pavemæssige hemmelighedsfuldhed' er beregnet til at forbedre gennemsigtighed og politiets og andre civile juridiske myndigheders muligheder for at anmode om oplysninger fra kirken.