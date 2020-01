Katte mishandlet til døde: Smidt i vaskemaskine og tørretumbler

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tre katte blev udsat for så grusomme mishandlinger, at de døde af det.

Det afslører anklageskriftet mod en 25-årig kvinde, som politiet nu kræver dømt til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handcap.

Den ene kat blev smidt i en tændt tørretumler i en-to timer og tumlet til døde. Den anden kat blev smidt i en vaskemaskine, der blev tændt, så katten fik revet halen af og blev vasket ihjel.

Den tredje kat blev gentagne gange kastet op i loftet i den 25-åriges kvindes bolig, så katten døde af mishandlingen.

Den 25-årige kvinde, der stilles for Retten i Næstved onsdag, er tiltalt for dyremishandling ved at have udsat kattene for høj eller højeste grad af smerte, lidelse og angst. Hun nægter sig skyldig.

Ansatte udsat for vold

Anklageskriftet mod den 25-årige omfatter 16 forhold, der foruden dyremishandling omfatter hærværk mod flere biler, som blev ridset eller fik slået buler, og trusler og vold mod personalet på det kommunale bosted, hvor hun boede. Ansatte blev flere gange spyttet i ansigtet, truet med tæsk, eller slået og sparket.

Tiltalen omfatter også to tilfælde, hvor hun på en adresse i Otterup stod bag brandalarmer, fordi hun i det ene tilfælde monterede en karklud på en fiskestang og varmede karkluden på komfuret, så der skete kraftig røgudvikling.

To dage senere kom hun en plastikpose i en mikroovn for at udløse røgalarmen, lyder anklageskriftet.

Kat var stjålet

Katten, som blev dræbt i tørretumbleren, havde kvinden, ifølge tiltalen, stjålet fra kattens ejer på en adresse i Rejnstrup i Fakse. Under retssagen kræves hun frakendt retten til at holde dyr.

Et andet forhold handler om, at hun meldte sig som indsamler for Dansk Røde Kors under falsk navn og beholdt de 700 kroner, som hun samlede ind.

Retssagen var oprindeligt rejst som en nævningesag, fordi der er påstand om dom til anbringelse, men kvinden har selv fravalgt nævninger, så sagen kører som en domsmandssag.

Retslægerådet har vurderet efter en ny mentalundersøgelse, at kvinden er mentalt retarderet, og derfor som udgangspunkt er fritaget for straf. I stedet er påstanden, at den 25-årige skal anbringes på en institution i op til fem år med mulighed for, at hun kan overføres til en sikret afdeling.