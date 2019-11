Kemikalieudslip i storcenter

Politiet og brandvæsnet er til stede ved Fisketorvet i København, hvor der har været et kemikalieudslip.

- Vi er dernede med indsatsleder, patruljevogne og brandvæsen, som skal vurdere situationen, siger vagtchef Michael Andersen.

På Twitter oplyser politiet, at fem personer er blevet meldt dårlige, og at de derfor tilses af læger på stedet. En af dem, en kvinde, er siden blevet kørt til observation på Hvidovre Hospital, oplyser vagtchefen lørdag aften.

Politi og brandvæsenet tilstede på Fisketorvet da der er ammoniakudslip i kælderetagen. 5 personer er meldt dårlige og tilses af lægepersonale. Giv plads for indsatspersonalet på stedet. Pt. Ikke yderligere. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 9, 2019

Kort før klokken 19.45 oplyser politiet, at man har evakueret en restaurant i centeret.

- Det er i en restaurant på tre etager, som vi stille og roligt tager folk ud af. De bliver bedt om at forlade stedet stille og roligt.

- De har fundet kilden. Det er en pumpe til et køleanlæg, som har lækket i kælderen, siger vagtchefen.

Foto: Kenneth Meyer

Spærret af

Foran Fisketorvet har man spærret Dybbølsbro af, så biler ikke længere kan køre på broen over togskinnerne.

- Det er fordi, vi ikke vil have flere derover. Det er også for at give noget arbejdsro, siger vagtchefen.

- Øvrige gæster, som ikke befinder sig i restauranten får lov til at blive derinde. Hvis folk kan lugte noget, så kan de gå væk derfra, hvilket de også har fået at vide over højtaleren, siger vagtchef Michael Andersen.