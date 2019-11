Kemikalieudslip i svømmehal: Alle gæster evakueret

Der har været et kemikalieudslip i en svømmehal på Rømø - alle er evakueret

Politiet er til stede ved en svømmehal på Vestergade, Havneby på Rømø.

Der har været et kemiudslip, hvorfor alle gæster er evakueret. Syd- og Sønderjyllands Politi melder om flere lettere tilskadekomne.

- Vi er landet derovre for få minutter siden. Anmeldelsen er kommet på 112. Svømmehallen ved ikke helt, om det er klor, eller hvad det er. Al personale og gæster er evakueret.

- Der er nogle flere, der melder om vejrtrækningsproblemer. Der er både sendt ambulance og lægeambulance, siger vagtchef Søren Strægaard.

Der er for nuværende kørt to personer på sygehuset.

Skyldes spabad

På Twitter oplyser politiet yderligere, at kemikalieudspillet skyldes et defekt spabad, hvor der er blevet ved med at komme kemikalier ud i vandet.

Der var 100 gæster til stede i svømmehallen, da den blev evakueret. Politiet opfordrer gæster, der efterfølgende oplever astmalignende symptomer om at søge vagtlæge.

- Kemikalierne i spabadet har afgivet nogle gasser, som har irriteret gæsterne.

- Første melding var otte personer, der var lettere tilskadekommen, men der er som sagt læge derude, og han vil vurdere, hvem der har brug for behandling, siger vagtchefen.

