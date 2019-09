Kemisk anlæg brænder: Skoler lukkes

11 byer i regionen omkring den franske by Rouen har lukket deres skoler, efter en brand i nat er brudt ud på et stort kemisk anlæg i byen

Kæmpe sorte røgskyer stiger ud over Normandiet efter en brand på det kemiske anlæg Lubrizol i den franske by Rouen.

Nyhedsbureauet AP melder, at omkring 200 brandmænd og 60 brandbiler i skrivende stund skulle være i gang med at bekæmpe branden.

På Twitter kan Indenrigsministeriet fortælle, at skoler og børnehaver i regionen er blevet lukket som følge af branden. De opfordrer videre folk, der bor inden for en radius af 500 meter fra Lubrizol til at blive indendørs.

#Rouen #Incendie Le @Prefet76 a pris les mesures suivantes :

▶️ Les maisons de retraites sont confinées.

▶️ Les habitants dans le périmètre de 500m autour de #Lubrizol sont invités à rester chez eux.

▶️ Les établissements scolaires et crèches sur 11 communes resteront fermés ⤵️ pic.twitter.com/8J0IVxsrVL — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) September 26, 2019

Den franske indenrigsminister, Christophe Castaner, fortæller til RTL radio, at der ikke er noget, som skulle tyde på at røgen fra det kemiske anlæg skulle være farlig. Men de lokale myndigheder i Seine-Maritime regionen opfordrer folk til ikke at rejse i regionen, medmindre det er nødvendigt.

Myndighederne undersøger, hvad der kunne have startet branden på anlægget. Billederne fra branden viser massive flammer og AP kan melde om eksplosioner fra det kemiske anlæg i løbet af natten.

Foto: Ritzau Scanpix

Lubrizol producerer tilsætningsstoffer til smøremiddel og maling.

Opdateres...