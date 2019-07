Kender du denne indbrudstyv?

En mand, der er mistænkt for at stå bag flere indbrud, efterlyses af Københavns Politi

Københavns Politi efterlyser en mand, som er mistænkt for at stå bag omfattende indbrudskriminalitet i privat beboelse

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Den unge mand mistænkes for at stå bag en stribe indbrud i private hjem i området omkring Østerport Station i København.

Helt konkret er han mistænkt for at stå bag et tocifret antal indbrud begået over de seneste måneder i området.

Manden beskrives som:

Dansk af herkomst

Lys i huden

25-35 år

Ca. 180 cm høj

Almindelig af bygning

Mørkblond, krøllet og halvlangt hår i en tilbagestrøget frisure

Har du oplysninger i sagen, bedes du kontakte Københavns Politi på tlf.: 33 14 14 48 eller nærmeste politi på 114.