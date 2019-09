Kendis tiltalt for sexforbrydelse: Her er dommen

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En dansk kendis er fredag eftermiddag blevet frifundet for en sexforbrydelse, han var tiltalt for at have begået i sommer.

- Det har været ubehageligt at være udsat for sådan noget her, når der er tale om en kæmpe misforståelse. Det er mærkeligt at blive ringet op af politiet og komme ind i en retssal, hvor der sidder en masse journalister og skriver. Jeg glæder mig til at få sagen overstået, for det har været hårdt at blive udsat for, sagde den 20-årige mand blandt andet.

Han har under sagen været beskyttet af et navneforbud, som dommeren på forsvarerens begæring valgte at udstrække til en eventuel anke fra anklagemyndigheden.

Fire venner skulle sove sammen

Den unge mand, hvis navn Ekstra Bladet altså fortsat er afskåret fra at offentliggøre, var anklaget for at have forulempet en sovende kvinde i en lejlighed i København 16. juni 2019.

Ifølge anklageskriftet var kvinden påvirket af alkohol i sådan grad, at hun i kombinationen med træthed var sovende og muligvis bevidstløs. Sådan lød hendes forklaring i Københavns Byrets retssal 32 ikke i dag. Her forklarede hun, han var lysvågen, da manden efter hendes udsagn forgreb sig på hende, men af frygt for ham ikke reagerede.

Hændelsen fandt sted langt ud på natten mellem klokken 3.30 og 07.00, og manden, som sammen med kvinden og to andre venner havde været i byen, fik lov at sove sammen med kvinden.

Begge har i dag forklaret, at hun grinende gik med til, at de skulle ligge i ske. Hvad der herefter skete, er de uenige om.

Kvinden forklarede i dag, at manden lå op ad hendes bagende og på et tidspunkt lagde sin hånd på hendes bryst:

- Jeg fjerner den. Jeg siger: 'Nej, X (navn på tiltalte udeladt, red.), der skal ikke ske noget'.

'Nu skal vi til at have noget seksuelt'

Det gjorde der. Manden førte herefter kvindens hånd ned til sit erigerede lem og brugte den til efter kort tid at få udløsning.

Det stod den nu frifundne mand fuldstændig ved under dagens retsmøde.

- Når man ligger opad hinanden får man mere og mere stiv tissemand, fortalte han og uddybede:

- Så tager jeg hendes hånd ned til min tissemand og laver bollebevægelser mod hende. Jeg tænker: 'Nu skal vi til at have noget seksuelt'.

Ifølge tiltalte reagerede kvinden ikke rigtig:

- Hun klemmer lidt om min tissemand. Så kommer jeg så desværre. Jeg tænker, at det skulle udvikle sig, sagde tiltalte, som tilføjede, at et er normalt at få et lille 'handjob', før man dyrker sex.

- Men vi har ligget og gnedet lidt op ad hinanden, og så når jeg at komme rimelig hurtigt, så vi når ikke at have samleje, hvilket jeg syntes var rimelig ærgerligt, for jeg ville gerne have, der skulle ske lidt mere.

Chokeret

Det ville kvinden efter eget udsagn ikke:

- Jeg tænker, det er som om, jeg ikke kan gøre noget med min krop. I situationen er jeg bange og chokeret, sagde kvinden, som afviste selv at have klemt om penissen.

- Kunne du have sluppet den, hvis du ville?, spurgte anklager Anders Larsson.

- Nej. I situationen var jeg så chokeret. Det, der ligesom gik igennem mit hoved, var at jeg ikke kunne gøre noget, og jeg var bange for, hvad der kunne ske, sagde kvinden, som heller ikke følte sig i stand til at kalde på de to venner, som også var i lejligheden. I stedet lod hun som om hun sov.

Den nu frifundne kendis fortalte i retten, at han var overbevist om, at han og kvinden gennem nogen tid havde flirtet, og at hun selv havde inviteret ham ind i sengen ved at lade døren stå på klem.

Anklageren havde krævet manden idømt seks til otte måneders fængsel, og kvinden nedlagde via sin bistandsadvokat påstand om erstatning på 32.050 kroner for tort, svie og smerte.

Sag burde aldrig være rejst

Domsmandsretten, som frifandt manden, var ikke enig. En af dommerne mente, at den 20-årige mand var skyldig og lagde ifølge retsformandens begrundelse for dommen vægt på den forurettedes forklaring. De øvrige fandt det ikke godtgjort, at manden havde haft forsæt til det overgreb, som kvinden meldte ham til politiet for.

Kendissen fortalte i retten, at han var meget ked af sagen, men havde ikke lyst til at tale med Ekstra Bladet.

Hans forsvarsadvokat, Rune Berggren Brøndal Pedersen, fortalte umiddelbart efter frifindelsen til Ekstra Bladet, at hans klient naturligvis er glad, men at det har været en hård omgang for den unge mand.

Sagen burde ifølge forsvareren aldrig have været rejst og beror på en misforståelse.

- Jeg mener, at Københavns Politi og andre politikredse ligger under for et kæmpe politisk pres om i højere grad at rejse sager på baggrund af meget tvivlsomme voldtægtsanmeldelser, fordi man mener, at for mange ender på skrivebordet, siger Rune Berggren Brøndal Pedersen.