Kendt advokat truet: - Jeg brænder dit hus af

Betina Hald Engmarks nabo har fået et tilhold mod at kontakte hendes direkte og indirekte via nettet

Den kendte advokat Betina Hald Engmark bliver chikaneret af sin nabo i så voldsom grad, at han har fået et tilhold i fem år, hvor han ikke må kontakte hende hverken fysisk og indirekte via internettet, og 16. august skal han igen i retten for trusler mod advokaten, der blev kendt i offentligheden som Peter Madsens advokat i ubådssagen.

Men nu er den gal igen. Mandag blev manden varetægtsfængslet i fire uger frem til 6. maj for trusler om vold mod Betina Hald Engmark mandag morgen klokken 6.15, hvor han ifølge sigtelsen blandt andet råbte skældsord som ’Betina, din fede so’, ’din luder’, ’jeg brænder dit hus af’, 'du lyver for politiet', og ’jeg ødelægger dit liv'.

Truslerne blev overhørt af en anden nabo og en håndværker på stedet.

Den sigtede nabo kom ind i retten med hænderne i håndjern på ryggen, og da dommeren spurgte, om der var en grund til, at han havde håndjern på, sagde den ene fængselsbetjent, at han ikke ønskede at få dem af.

- Sådan var det vist også sidst. Jeg tror, vi har truffet hinanden før, konstaterede dommeren.

Den sigtede fremstod noget sjusket med strittende hår og et vildt blik i øjnene. Han var furet i ansigtet og rokkede lidt med kroppen, og dommeren konstaterede da også, at han ikke så så godt ud, som han gjorde sidst, men faktisk lidt syg.

Den sigtede bekræftede, at han modtager psykiatrisk behandling i øjeblikket og fortalte også, at han har leverbetændelse, som han skal behandles for, og at hans tænder er gået i stykker.

'Løgn det hele'

Han afviste blankt, at han havde råbt noget som helst til Betina Hald Engmark.

Da anklageren ville vise ham en skitse over husenes placering i forhold til hinanden, sagde han blot:

- Jeg gider ikke kigge på det. Fordi det er løgn det hele.

Han sagde også bare 'nej', da anklageren spurgte om han kendte naboen Betina Hald Engmark, og i øvrigt ikke ville svare på anklagerens spørgsmål om, hvad han lavede på gerningstidspunktet, fordi han ikke mente, at det kom ham ved.

Det var advokaten selv, der anmeldte truslerne mandag morgen. Hun sagde, ifølge anmeldelsesrapporten, at hun var i tvivl om, om truslerne havde relation til en verserende sag, hvilket formentlig henviser til den trusselssag mod hende, som manden skal i retten for i august.

Dommeren fulgte anklagerens påstand om varetægtsfængsling i fire uger blandt andet med henvisning til, at manden tidligere er dømt for trusler mod advokaten.

- Jeg mener i den grad, at der er en gentagelses-risiko, sagde anklageren.

Forsvareren anmodede til gengæld om løsladelse alene med henvisning til, at hans klient nægtede at være kommet med udtalelserne.

Overvejer mentalundersøgelse

Advokaten konstaterede, at hans klient bestemt ikke kan lide Betina Hald Engmark, og at der er kommet et hadforhold fra hans klients side mod Betina Hald Engmark, som viser sig, når han er lidt ude af sig selv.

Da dommeren afsagde fængslingskendelsen, luftede han, at det kunne være en ide at overveje en mentalundersøgelse.

- Det er lidt perspektivløst, at du generer Betina Hald Engmark igen og igen. Der er selvfølgelig en vis proportionalitetsbetragtning, men det sker jo med tilbagevendende mellemrum, sagde han.

Det, mente manden selv, var en god ide.

Da han rejste sig for at gå ud af retten igen, fulgt af fængselsbetjent, sagde dommeren:

- Hvad med et andet sted at bo? Det ville løse sagen fuldstændig....

Det sagde manden dog blankt nej til, hvorefter han lidt irriteret spurgte fængselsbetjenten, om han behøvede at rykke i ham.

Ekstra Bladet har været i kontakt med advokat Betina Hald Engmark, som oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.