Kendt bryggeri evakueret: Kæmpe tank kan eksplodere

Svaneke Bryghus er blevet evakueret og det nærliggende område er blevet afspærret. Bornholms Politi frygter, at en stor tank vil eksplodere

Det kendte bornholmer bryggeri i Svaneke er lige nu blevet evakueret.

- En af bryggeriets store tanke har et stort overtryk, da en en ventil er gået i stykker. Vi er bange for at den kan eksplodere, siger vagtchef ved Bornholms Politi Peter Johansen til Ekstra Bladet.

Vagtchefen fortæller, at det er en 20 kubikmeter stor tank, der er blevet overophedet. På Twitter oplyser Bornholms Politi, at det er en gastank på bryggeriets produktionsanlæg.

Beredskabet er nu tilstede, hvor man prøver at nedkøle tanken.

Politiet har evakueret det nærliggende område og sat afspærringer op. Samtidig beder de, om at folk bliver væk.

Lars Høh Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen skriver på Twitter, at man har sendt hjælp til Bornholm.

'Beredskabsstyrelsen Bornholm assisterer tirsdag aften Bornholms Brandvæsen med 16 mand, autosprøjte, tankvogn, slangegruppe og CBRN-køretøj ved køling af gastank i Svaneke'.

Ventil fløj af

Ekstra Bladet har været i kontakt med Svaneke Bryghus' administrerende direktør, der fortæller, at situationen er ved at blive løst:

- Vi forholder os stille og roligt lige nu. Det er gasselskabet, der har fyldt for meget gas i tanken. De er ved at neutralisere den og køle den ned, og så skal der tages gas af efterfølgende, siger Daniel Barslund.

Han forklarer samtidigt, at det var bryghusets egne medarbejdere, der opdagede overtrykket i tanken.

- Der var var en sikkerhedsventil, der fløj af. Vi evakuerede selv, og så ringede vi til Falck, der rykkede hurtigt ud. Der er ingen problemer. Folk er evakueret i nærområdet, men det er et industrikvarter, så der er kun tale om nogle få, forsikrer direktøren.