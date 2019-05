Kendt dansk skuespiller i trafikuheld

Skuespilleren Roland Møller har i dag torsdag været involveret i et trafikuheld.

Uheldet skete ved middagstid på Jærgersborgvej ved nedkørslen til Helsingør Motorvejen.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, Ole Hestbæk, bekræfter over for Ekstra Bladet, at trafikuheldet har fundet sted.

- Der er en bil, som holder for rødt lys. På et tidspunkt er der så en bagvedkørende, der nærmer sig samme kryds. Da bilen nærmer sig, begynder føreren at bremse, men da han kommer tættere på, kommer han til at trykke på speederen i stedet for bremsen.

Af billederne fremgår det, at 47-årige Roland Møller var en af de involverede i trafikuheldet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Roland Møller, men han ønsker ikke at kommentere episoden, ej heller bekræfte om han var føreren af bilen.

Ifølge Ole Hestbæk var føreren af den bagvedkørende bil en 47-årig mand fra København. Personen i bilen, der holdt for rødt, var i en kvinde på 42 fra Nykøbing Sjællands-området.

Heldigvis er der ingen af de involverede parter, der er kommet alvorlig til skade, oplyser Ole Hestbæk, der også fortæller, at der ikke er anledning til videre politimæssig efterforskning.

- Der er ikke uddelt nogen bøder i forbindelse med trafikuheldet, og vi kommer ikke til at bruge flere kræfter på det, siger han.