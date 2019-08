Kendt forfatter angrebet på Rådhuspladsen

Tirsdag aften blev den dansk-palæstinensiske debattør og politiker Ahmad Mahmoud udsat for et særdeles voldeligt overfald, da han passede sit job som frivillig i forbindelse med fejringen af Copenhagen Pride på Rådhuspladsen i København.

Ifølge Ahmad Mahmoud kom en gruppe på fem til seks serbiske fodboldfans omkring klokken 17 gående forbi det telt, som Ahmed Mahmoud stod som frivillig ved.

Den grå mand har kort forinden dette video-grab, ifølge Ahmed Mahmoud slået ham i ansigtet flere gange. Privatfoto

Slået flere gange i ansigtet

Gruppen var råbene og optrådte truende overfor flere gæster ved Pride-fejringen og derfor bad Ahmad Mahmoud fodboldfansene om at gå videre.

Men i stedet for at fortsætte væk fra Rådhuspladsen valgte en fan at gå til angreb på Ahmad Mahmoud, der fik to knytnæveslag i ansigtet, mens en anden person blev spyttet på.

- Jeg har fået en mindre hjernerystelse og er noget chokeret, men efter omstændighederne har jeg det godt, siger Ahmad Mahmoud til Ekstra Bladet.

Indvandrer kritisk debattør Ahmad Mahmoud blev kendt i offentligheden, da han i 2015 udgav bogen 'Sort land' om sin hårde opvækst i Hundige. Siden har han løbende optrådt som debattør og skriver ofte klummer i Ekstra Bladet og andre landsdækkende aviser. Et af hans mest centrale budskab har været, at unge i indvandrerghettoerne bør tage et opgør med den mandsdominerede kultur, der præger nogle miljøer. Kilder: Ekstra Bladet, Wikipedia Vis mere Luk

Føler sig svigtet

Efter overfaldet forsøgte Ahmad Mahmoud ifølge eget udsagn forgæves sammen med venner og bekendte, at få politiet til at ankomme til gerningsstedet.

Men ifølge Ahmad Mahmoud, fik han beskeden, at politiet ikke havde tid til at komme. Det kan skyldes den store fodboldkamp der onsdag aften fandt sted i København mellem FCK og serbiske Røde Stjerne.

- Jeg føler politiet har svigtet. Det nytter ikke, man ringer 112, også er der ingen hjælp at hente. Når man er klar over, at der er hooligans i byen og de kommer fra Rødestjerne, så bliver man også nød til at undersøge, hvor risikoen er størst og det er den altså på Rådhuspladsen under Priden.

- Vi ved, at de gennembanker lgbt personer dernede, hvad skulle så forhindre dem i at gøre det i Danmark. Det er jeg altså skuffet over. Hvis ikke politiet kan hjælpe os, hvor er vi så. Hvad er politiet her så for? Er de her for at være pædagoger for hooligans eller for at passe på os, spørger Ahmad Mahmoud.

Forfatter og debattør Ahmad Mahmoud er målløs over volden og ikke mindst politiets manglende reaktion. Foto: Martin Lehmann

Tilbage på Rådhuspladsen

Onsdag har han fra morgenstunden været nødsaget til at blive hjemme fra arbejde, men torsdag aften er han igen at finde i Sabaah-teltet på Rådhuspladsen, der er en forening for LGBT+-personer fra minoriteter.

- Efter det der skete i går, kunne jeg mærke det var vigtigt at komme herned igen.

- Det handler om at sende et signal. Både til de der læser om det her, og de andre gæster hernede. Vi er en udsat minoritet og det her er desværre ikke unormalt. Jeg er glad for, det gik ud over mig og ikke en anden, forklarer en tydeligt påvirket Ahmad Mahmoud.

Politiet: Vi har kontaktet Ahmad

Torsdag aften er det ikke muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Københavns Politi til den konkrete sag.

Politiet har dog tidligere på dagen udtalt sig til B.T. om sagen:

'Københavns Politi kan bekræfte, at den forurettede ringer til politiet cirka kl. halv ti. Her oplyser han, at han er blevet overfaldet tidligere på dagen, og at hans kammerat efterfølgende ringede til politiet. Vagtcentralen har gennemgået opkaldene fra det tidspunkt, hvor overfaldet skulle være sket, men det er endnu ikke lykkedes at finde frem til det omtalte opkald,' lyder det i en mail fra Københavns Politi til B.T.

Politiet oplyser til B.T., at man efterfølgende har taget kontakt til Ahmad Mahmoud for at få klarlagt hændelsesforløbet.

Politiet oplyser desuden, at man er til stede og synlige ved Copenhagen Pride på Rådhuspladsen og at dette også var tilfældet tirsdag aften.

Voldssagen er meldt til politiet.