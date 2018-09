Kendt forsvarsadvokat: Her skal Madsen tænke sig godt om

Peter Madsen undgik at tage ordet ved ankesagens andet retsmøde

Hverken anklager Kristian Kirk eller forsvarer Betina Hald Engmark havde i dag spørgsmål til Peter Madsen under deres gennemgang for landsretten af raketentusiastens fortid og andre personlige oplysninger.

Dermed undgik den drabsdømte udbådsbygger at tage ordet ved ankesagens andet retsmøde.

Den 47-årige Peter Madsen får dog chancen igen, inden rettens juridiske dommere og domsmænd fredag i denne uge trækker sig tilbage og voterer hans skæbne.

Men både forsvarer Betina Hald Engmark og Peter Madsen skal tænke sig godt om, før de benytter sig af muligheden for det sidste ord. Det mener den kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage, som selv er forsvarer i en række store kriminalsager.

– Efter min opfattelse skal man kun gøre brug af denne ret, hvis man har tilstået i en sag, og det kan være en anledning til, at man gerne vil sige undskyld. Det er rigtigt, at jeg slog ham med knytnæven, det er jeg ked af, forklarer hun med et tænkt eksempel.

Mette Grith Stage forklarer, at det ellers kan skade ens sag, hvis man vælger at sige en hel masse og dermed også risikerer at sige noget, som står i modstrid til det, ens advokat lige har sagt i proceduren.

Kan skade mere end gavne

– Jeg vil sige, at det sidste ord kan gøre mere skade end gavn, siger hun.

Det er uvist, om Peter Madsen denne gang vil benytte sig af sin ret til det sidste ord, men inden domsafsigelsen ved Københavns Byret sagde ubådsbyggeren med slagen stemme;

– Jeg har ikke andet at sige, end at jeg er rigtig, rigtig ked af det.

Ved dagens retsmøde blev en række vidneforklaringer fra blandt andre Peter Madsens elskerinder læst højt. En af dem var fra ubådbyggerens elskerinde gennem 12 år, Deidre King.

’Sex har måske fyldt omkring 40 procent af deres samtaler og forhold. Hun finder det helt usandsynligt, at han har gjort det, han er tiltalt for. Tiltalte kan godt lide bløde ting og kattekillinger’ lød det blandt andet fra elskerinden, der afgav forklaring, da sagen kørte i Københavns Byret.

Forklaringerne var nøje udvalgt af både anklager og forsvarer og skal være med til at forme Østre Landsrets beslutning om en passende straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Også beskederne, hvor Peter Madsen i tiden op til 10. august sidste år inviterede tre forskellige kvinder ud på en ’sejltur med Nautilus’ indgik i gårsdagens oplæsning.

Her fremgik det, hvordan en af kvinderne undrede sig over Madsens invitation og blev enig med sin kæreste om at afslå.

Østre Landsret afsiger endelig dom i sagen fredag.