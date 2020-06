Kendt fra TV2: Smidt ud af Danmark

31-årige Branko Nika er færdig i Danmark, hvor han har været, siden han var fire år gammel, og hvor han har to børn.

Det fastslog Østre Landsret forleden, da domstolen stadfæstede byrettens afgørelse af, at den 31-årige mand, som er kendt fra TV2-dokumentaren 'På røven i Nakskov', skal udvises for bestandig.

Det skriver Folketidende.

Udover udvisningen er han idømt to et halvt års fængsel for grov vold og frihedsberøvelse.

Voldsepisoden fandt ifølge anklageskriftet sted mellem 11. og 12. oktober sidste år på forskellige steder i Maribo og Nakskov.

Det østeuropæiske offer for det grove overfald var af en i dag 46-årig kvinde blevet stillet i udsigt, at de skulle have samleje. Kvinden, som også blev dømt i sagen, hentede ved banegården i Nakskov manden i sin bil og kørte ham til et skovstykke ved Lysemose i Maribo.

Vækket med koldt vand

I stedet for sex blev manden her mishandlet af Branko Nika, dennes onkel og en tredje person. De overdængede ham med spark og slag og slog ham med en trægenstand eller lignende, så han besvimede. Mens han var bevidstløs tog de blandt andet hans pas, kørekort, cigaretter og Nokia-mobil fra ham for derefter at binde ham med strips på håndled og ankler.

Ifølge anklageskriftet truede en af voldsmændene på et tidspunkt mandens familie og udtalte 'Det her er din sidste time', og når manden mistede bevidstheden, hældte de koldt vand i ud over ham, hvorpå volden fortsatte.

På et tidspunkt blev manden placeret i bagagerummet på en bil for at blive fragtet til en andresse i Nakskov, hvor de, mens han stadig lå i bilen, gav ham stød med en stømpistol.

Spærret inde i kolonihave

Manden blev anbragt i et kolonihavehus i haveforeningen Lidenlund. Med hænder og ankler bundet med strips og gaffertape på munden efterlod de manden i huset, hvorefter de på husets yderside isatte skruer til husets dør og forlod det hjælpeløse offer.

Først næste morgen formåede han at få sine ankler vristet fri af stripsene og slå en rude til huset itu for at kravle gennem et vindue og ud i friheden.

Branko Nika blev verdensberømt i Danmark, da han for fem år siden medvirkede i dokumentarudsendelsen 'På Røven i Nakskov'.

Landsretten har i sin stadfæstelse af byrettens beslutning om udvisning ifølge Folketidende lagt vægt på voldens karakter og Branko Nikas dybt kriminelle fortid med lange fængselsdomme for vold, våben, voldtægt, bedrageri, røveri og øvrig berigelse.