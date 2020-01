Kendt gård nedbrændt

Den ældgamle, firelængede Søllingsgård ved Svaneke Torv på Bornholm er udbrændt.

Det bekræfter Bornholms Politi over for Ekstra Bladet.

- Gården er desværre brændt ned, og det er gået ud over både Svaneke Bodega og Svaneke Købmandshandel, der havde til huse her. Og derudover er det også noget privat beboelse i de tilstødende længer, der har fået vandskade, forklarer vagtchef Jan Clausen til Ekstra Bladet.

Politiet har endnu ikke overblik over, hvad branden skyldes.

- Vi er først blevet helt færdige med slukningsarbejdet her til morgen, så vi er helt på bar bund, hvad brandårsagen angår. Men det vil blive undersøgt imorgen torsdag.

Flere personer måtte evakueres fra ejendommen, men ingen er kommet noget til, fortæller ejeren af gården Mette Sølling til Ekstra Bladet.

- Nej, ingen er kommet noget til, men det er selvfølgelig rigtig trist, fortæller hun.

- Jeg sad inde i min stue, da det skete, og så kom der nogle personer og bankede på min rude og fortalte, der var gået ild i markisen i butikken. De sagde, at det nok skyldtes en nytårsraket, men det kunne jeg ikke vurdere, da jeg kom ud. Der var allerede brand flere steder.

- Derefter gik jeg ind hos mine Air-BnB-gæster og fortalte dem, at de nok skulle se at komme ud derfra.

Især Svaneke Købmandshandel er en kæmpe stor attraktion for de tusindvis af turister, der hvert år slår vejen forbi pittoreske Svaneke på Bornholn. Og derfor gør det ekstra ondt, at den nu er brændt ned.

- Jeg har indrettet butikken som i 1800-tallet, og derfor er der en masse gamle antikviteter, der er gået tabt. Buikken har været rigtig populær, så det er som sagt rigtig trist.

Mette Sølling har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med gården. Om den skal genopbygges i samme stil.

- Nej, det er alt for tidligt for mig at tage stilling til, slutter hun.