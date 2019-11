Kendt landmand dømt for mishandling af dyr

Gården blev hyldet for sin bæredygtighed og dyrevelfærd. Nu er ejeren dømt for dyremishandling.

Den 86-årige biodynamiske landmand Niels Stokholm fra Thorshøjgård i Villingerød ved Dronningmølle er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og forbud mod at have noget med dyr at gøre i tre år.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Død af tørst

I marts 2018 fandt man en kalv på gården, som var død af tørst, mens en anden kalv måtte aflives på grund af dehydrering. Landmanden havde inden besøget fået flere påbud om at give dyrene nok vand.

Landbruget er ellers blevet hyldet gennem årene, hvor de blandt andet har leveret produkter til store restauranter som Michelin-restauranten Noma i København. I dag afviser restauranten dog at arbejde med gården.

En 59-årig kvinde, som også arbejdede på gården, er ligeledes blevet kendt skyldig i dyremishandling. Hun blev idømt 20 dages betinget fængsel, mens hun som landmanden også fik forbud mod at have med dyr at gøre i tre år.

Hårdere straf

Niels Stokholm bor selv på gården, men på grund af forbuddet mod at arbejde med dyr, må han ikke længere befinde sig i staldene eller i nærheden af gårdens dyr. Driften af gården skal desuden overdrages til andre.

Senioranklager Rikke Hald fra Nordsjællands Politi gik efter en hårdere straf på 60 dages ubetinget fængsel til Niels Stokholm. Sådan gik det dog ikke.

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.