Kendt museum med kultur-skatte står i flammer

En voldsom brand er søndag aften brudt ud i det anerkendte nationalmuseum i Rio de Janeiro i Brasilien. Flammernes skær kunne ses over en stor del af byen, mens museet blev ædt op i den massive brand.

Ifølge nyhedsbureauet AP forsøger en massiv styrke af brandmænd at nedkæmpe branden for at begrænse skaderne. Museet ligger i det nordlige Rio.

Talrige brandmænd forsøger at få bugt med de ødelæggende flammer, der omgiver det 200 år gamle museum i det nordlige Rio.

Museet huser blandt andet kulturhistoriske genstande fra Egypten, græsk-romersk kunst og nogle af de ældste fossiler, der er fundet i Brasilien.

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne i forbindelse med branden, som først brød ud efter lukketid. I en meddelelse fra museet lyder det, at branden blev opdaget omkring klokken 19.00 lokal tid.

Stor bedrøvelse

Den altødelæggende brand har vakt stor bedrøvelse i Brasilien.

I en meddelelse skriver den brasilianske præsident, Michel Temer, at det er "en sørgelig dag for alle brasilianere".

- 200 års arbejde, forskning og viden er gået tabt, skriver han videre.

Der er over 20.000 udstillingsgenstande på museet, som relaterer sig både til brasiliansk historie såvel som til andre lande. Derudover indeholder museet også mange genstande fra Brasiliens royale familie.

Nationalmuseet blev grundlagt i 1818 og hører under universitetet i Rio de Janeiro og uddannelsesministeriet.

Der har længe været meldinger om, at vedligeholdelsen af museet er blevet forsømt under flere regeringer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge museets vicedirektør, Luiz Duarte, har museet for nylig indgået en investeringsaftale med en bank, der skulle gøre det muligt at renovere bygningen.

- Og ironisk nok havde vi planlagt at brandsikre museet, siger vicedirektøren, der nu ser de omfattende renoveringsplaner gå op i røg.