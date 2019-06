Kendt politiker skal i Højesteret

Morten Helveg har fået lov til at føre sin sag mod Se og Hør i Højesteret

Stjernepolitikeren Morten Helveg Petersen fra Radikale Venstre skal i Højesteret. Han har fået lov til at anke sin sag mod tabloidmediet Se og Hør om ulovlig overvågning.

Han kræver at få en erstatning på 250.000 kroner. Sagen bliver ført mod den såkaldte 'tys-tys-kilde', de to daværende chefredaktører og Aller Media A/S.

Sagen handler om, at mediet gennem 'tys-tys-kilden', der arbejdede i Nets, har skaffet sig oplysninger om transaktioner begået af en række kendte personer på ulovlig vis.

Oplysningerne blev i et enkelt tilfælde brugt som baggrundsinformation til en artikel i ugebladet. Morten Helveg havde ellers fået afvist sin godtgørelse i Landsretten 21. februar 2019. Samtidig skulle han betale sagens omkostninger, som på det tidspunkt samlet løb op i 320.000 kroner.

Der er i alt blevet givet oplysninger om politikeren til Se og Hør 11 gange.

Det er Procesbevillingsnævnet, der har givet politikeren lov til at køre sin sag i Højesteret. Det skriver de på deres hjermmeside.