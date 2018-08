Kendt skyldig i seksuelt misbrug af sovende kvinde i et fly: Hans kone sad ved siden af

Den 35-årige indiske mand Prabhu Ramamoorthy, der har arbejdstilladelse i USA, blev i sidste uge ved en fem dage lang retssag kendt skyldig i seksuelt misbrug af en sovende 22-årig kvinde på et fly fra Spirit Airlines, der fløj fra Las Vegas til Detroit i USA. Som en bizar detalje i forbindelse med overgrebet er det kommet frem i retten, at Prabhu Ramamoorthys egen kone sad lige ved siden af ham i flyet, mens han forgreb sig på den unge kvinde.

Det skriver flere medier heriblandt CNN, Washington Post og Fox News

Den 35-årige mand kan risikere at blive idømt helt op til livsvarigt fængsel for det seksuelle overgreb, der fandt sted den 3. januar i år. Selve dommen i sagen falder først den 12. december.

Det 22-årige kvindelige offer beskyldte Ramamoorthy for at have stukket sin hånd ned i hendes bukser og trusser og for at have knappet hendes skjorte op, mens hun sov med sit hoved lænet op af flyets vindue.

Ifølge anklageskriftet vågnede kvinden op, at Ramamoorthy stak sine fingre ind i kvindes skede og voldsomt begyndte at bevæge sine fingre. Han stoppede, da hun pludselig vågnede op.

Ramamoorthy har også i forbindelse med sagen udtalt, at han måske havde løsnet den 22-årige kvindes brystholder og leget med den, mens han rørte hende på brysterne uden på blusen. Han har også indrømmet, at han åbnede kvindens bukser og stak sin finger ned i hendes trusser i et forsøg på at stikke fingeren ind i hende. Han sagde dog, at det ikke var lykkedes for ham.

Den 22-årige kvinde, der sad ved vinduespladsen i flyet, måtte efter overgrebet først passere Ramamoorthy og derefter hans kone for at komme hen til fly-stewardesserne for at anmelde episoden.

Ifølge den amerikanske statsadvokat Matthew Schneider vil Prabhu Ramamoorthy blive udvist til Indien, når han har afsonet sin dom i USA.