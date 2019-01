Kendt svensk TV-stjerne fængslet i USA

En kendt TV-stjerne i Sverige er blevet anholdt og fængslet i USA. Manden mistænkes for at have antastet en eller flere mindreårige drenge seksuelt.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Manden er særlig kendt fra store live-udsendelser i Sverige, skriver avisen.

Ifølge amerikanske medier har TV-stjernen angiveligt taget på to mindreårige drenge, som har trænet i offentlige parker.

De amerikanske medier har offentliggjort mandens navn og foto. Den svenske avis har dog undladt at identificere manden nærmere.

Stor kaution

TV-stjernen er sigtet og fængslet med en kaution på omkring en million kroner. Samtidig er mandens pas blevet inddraget. Politi og anklagemyndighed frygter, at manden kan finde på at flygte, hvis han er på fri fod med sit pas.

TV-profilen har ifølge Expressen ikke familie i USA, og han skulle efter planerne være rejst hjem den 16. januar.

Gramseriet har angiveligt fundet sted i Coral Springs i Florida, hvor manden ifølge amerikanske medier har en lejlighed. Ifølge de lokale medier er den anholdte 85 år og uden arbejde.

Manden er ikke tidligere straffet. De svenske myndigheder er angiveligt ikke blevet underrettet om anholdelsen af den svenske statsborger.