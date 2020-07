Kendt svindler: Skyldig i 152 nye bedragerier

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 41-årige Frederik Hansen er kendt skyldig i 152 tilfælde af databedrageri, tyveri og dokumentfalsk mod seks forskellige kvinder.

Det kom Københavns Byret frem til torsdag, hvor han erkendte stort set samtlige forhold, og nærmest åndede lettet op, da sagen blev afsluttet og han blev kendt skyldig.

Frederik Hansen er tidligere dømt for lignende bedragerier mod kvinder, og han fortalte onsdag i retten, at han allerede efter første afsoning forsøgte at få hjælp til at komme hans problem til livs, hvilket han forklarede, at der ikke var ressourcer til.

Gennem de sidste tre år har Frederik Hansen begået en række nye bedragerier. Han kontaktede kvinder, fik deres tillid og optog herefter kviklån og købte ting i deres navn ved brug af deres NemID. Ingen af kvinderne havde kendskab til svindlen, mens det stod på.

Ingen bremseklods

Databedragerierne løber op i et beløb lige under 2,8 millioner kroner. Det blev dog slået fast i retten, at det ikke alle lånene, som gik igennem, hvorfor alle pengene ikke er blevet udbetalt.

I løbet af sagen, som har kørt de sidste to dage, har Frederik Hansen gjort det klart, at han ikke ved, hvorfor han igen og igen bedrager de kvinderne, han er i et forhold med og lyver for dem.

– Jeg er i en boble, hvor jeg ikke ved, hvad jeg foretager mig. Min hukommelse er meget sporadisk for at sige det mildt, sagde han og forklarede, at han ikke havde nogen bremseklods, når bedragerierne først gik igang.

Han forsøgte ikke at skjule pengestrømmene. I langt de fleste tilfælde, har han enten brugt sit eget konto- og telefonnummer, når han optog lånene.

Brugte ikke hendes kort

Frederik Hansen blev frikendt for seks ud af de 16 forhold, som han nægtede. Han var tiltalt for at have bedraget syv kvinder, men blev dømt for at have svindlet seks ofre.

Tre af de frikendte forhold omhandlede en tur til København, hvor han var tiltalt for at have brugt kvindens kort til at betale for hotelophold og BroBizz, samt stjålet 750 kroner i kontanter fra hende.

– Hun betalte med eget dankort og pinkode. Jeg var ude på parkeringspladsen, mens hun betalte, forklarede Frederik og tilføjede, at han aldrig havde været i nærheden af hendes kort.

Da forurettede ikke afgav vidneforklaring, var det ikke bevist, at Frederik havde brugt hendes kort, lød det fra retsformanden, og han blev derfor frikendt for de forhold, der omhandlende kvinden.

Retten afventer nu en mentalundersøgelse, der skal være færdig, inden der kan falde dom i sagen. Frederik Hansen sidder fortsat varetægtsfængslet frem til 12. november i år, hvor der forventes at falde dom i sagen.

