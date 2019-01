Kendt terapeut tiltalt for voldtægt

Per Brændgaard er tiltalt for at have voldtaget en klient i forbindelse med en krammeterapi-session

Per Brændgaard er et kendt ansigt i medierne, hvor han giver gode råd om kost og sundhed som ernæringsekspert, forfatter og krammeterapeut.

Og det er netop i sit virke som krammeterapeut, at han nu er blevet tiltalt for voldtægt af en kvinde, som han havde i terapi på sin adresse på Østerbro.

Ifølge anklageskriftet skaffede han sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med kvinden under foregivende af, at de skulle have en krammeterapi-session 31. maj sidste år fra omkring klokken 20 til 22.20.

Han skal for retten 25. januar.

Per Brændgaard nægter sig skyldig og siger, at der var tale om frivillig sex, hvor kvinden selv mødte op hjemme hos ham i privat regi.

Afviser terapeut-forhold

– Det næste, jeg hører til hende, er, at hun melder mig for voldtægt. Jeg var fuldstændig i chok, siger han og fortsætter:

– Jeg føler det nærmest, som om det er mig, der er blevet voldtaget. Dels rent seksuelt, men også billedligt talt gennem sådan en anmeldelse bagefter. Jeg er simpelthen så vred. Og jeg er også vred på politiet over, at de kan starte en sag på det grundlag, siger han.

Per Brændgaard afviser ligeledes, at han har været kvindens terapeut, som det fremgår af anklageskriftet.

– Hun har aldrig nogensinde været min krammeklient. Vi har aldrig nogensinde haft et terapeut/klient-forhold, siger han.

Ifølge anklageskriftet udnyttede den 47-årige terapeut situationen ved først at tage kvindens hånd og lægge den på sin penis og placere den igen og holde fast om hånden, da hun fjernede sin hånd, hvorefter han trak ud i sine bukser, så hans penis blev synlig for kvinden.

Foregav at kramme

Han er ligeledes tiltalt for at bede hende lægge sig i sengen med ham under foregivende af, at de skulle kramme, hvorefter han nussede på hendes g-streng og foregav at heale, hvorunder han pludselig stak en finger op i kvindens skede uden hendes viden eller samtykke.

Endelig sagde han ifølge anklageskriftet til forurettede, at 'hun kunne 'prøve at stikke pikhovedet ind', hvorefter han hentede et kondom, som han tog på sin penis, satte sig på knæ og skaffede sig vaginal samleje med kvinden, hvorved tiltalte fik udløsning.

Det fremgår af anklageskriftet, at kvinden sagde fra ved en enkelt gang at skubbe tiltalte væk, ligesom hun flere gange gav udtryk for, at han overskred hendes grænser, at hun ikke havde lyst til at være sammen med ham seksuelt, og at det gjorde ondt eller lignende.

Ikke fængslet

Sagens anklager, Kristoffer Gammelgaard Petersen fra Advokatur for Personfarlig Kriminalitet i Københavns Politi, oplyser, at politiet fik anmeldelsen 4. juni sidste år, altså fire dage efter episoden.

Han oplyser, at tiltalte ikke har været varetægtsfængslet i løbet af sagen.

– Det har i denne sag ikke været påkrævet at anmode om at frihedsberøve ham, siger anklageren.

Han ønsker ikke at fortælle, hvor længe kvinden ifølge anklagemyndighedens opfattelse har været klient hos Per Brændgaard med henvisning til, at det er private oplysninger om forurettedes personlige forhold.

Ikke udtalt sig

Den tiltalte Per Brændgaard har på anbefaling fra sin advokat ikke afgivet forklaring til politiet undervejs i efterforskningen, fordi det ifølge hans advokat ville blive brugt imod ham, uanset hvad han sagde.

– På det tidspunkt havde jeg lige set Netflix-serien ’Making a murderer’. Og så tænkte jeg ’oh my fucking god, er det her 'making a rapist’ om igen'. Og i forvejen har jeg nogle politiske holdninger og kritiserer systemet, siger han.

Men i retten vil han give sin fulde version.

– Jeg håber virkelig, at jeg kan få anledning til at se hende i øjnene, fordi den beskyldning skal man ikke få lov at slippe afsted med uden at se den, man anklager, i øjnene, siger Per Brændgaard, der forventer at blive frikendt og derefter vil anlægge erstatningssag mod kvinden.

Ifølge Per Brændgaard så han kvinden første gang til et informationsmøde om kram, anden gang til et arrangement i hans private krammeklub, hvor han fornemmede, at der var god kemi. Tredje gang, hvor det seksuelle skete, var hjemme hos ham, hvor han havde inviteret ’til krammehygge’.

– Jeg har veninder, jeg bare inviterer over til, hvad man nu gør, i privat sammenhæng. Og der havde jeg inviteret tre-fire stykker, fortæller han og siger, at kvinden var den eneste, der mødte op.

Han beskriver stemning som behagelig og rar.

– Lige indtil efter hun har haft sex med mig. Så er det mission accomplished-agtigt, siger han og fortsætter:

– Bagefter blev hun pludselig meget mærkelig. Jeg prøvede at komme i kontakt med hende og forstå, hvad der skete. Hvordan man kan være så opsøgende og så insisterende lige pludselig og så lige pludselig det modsatte.

– Ifølge anklageskriftet skubbede kvinden dig væk en enkelt gang og gav flere gange udtryk for, at du overskred hendes grænser, at hun ikke havde lyst til at være sammen med dig seksuelt ...

– Det er løgn. Overhovedet ikke.

– Du møder hende i forbindelse med et informationsmøde om kramning. Bør du ikke holde dig for god til at have sex med en, du møder i professionelt regi?

– Hvad er professionelt regi? Det svarer lidt til, at man møder en psykolog i byen eller til et møde, hvor man ikke er i terapi hos psykologen, og så falder man i snak, og så udvikler det sig. Har psykologen så misbrugt sin psykologrolle?

– Har du udviklet seksuelle relationer til nogen, du har haft i terapi?

– Nej, nej. Jeg er meget stringent i forhold til det.