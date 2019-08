Kendte spisesteder politianmeldt

Bøder, beslaglæggelser og midlertidige forbud mod produktion, salg og markedsføring af fødevarer.

Fødevarestyrelsen har i juli måned kvitteret med den ene sure smiley efter den anden til en række københavnske restauranter og caféer, som gentagne gange er blevet afsløret i at overtræde fødevarelovgivningen på en lang række områder.

I kølvandet på de mange kontrolbesøg har Fødevarestyrelsen nu valgt at politianmelde spisestederne XO Burgers and Steaks, Café Emma, Café Stella og Café Dan Turell.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Vi har lavet en samlet juridisk vurdering af det, vi har set alle stederne, og vi synes, at mængden af overtrædelser har været store, siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til TV 2 Lorry.

Styrelsen orienterede dengang både politiet og skat om sagen, men allerede få dage senere fik alle fire spisesteder lov at genåbne, da ejerforholdene efter Fødevarestyrelsens vurdering var blevet tilstrækkeligt afklaret.

Til trods for det har Fødevarestyrelsen under en række opfølgende kontrolbesøg konstateret stribevis af problemer på XO Burgers and Steaks, Café Emma og Café Dan Turell.

Fødevarer, som virksomhederne ikke har kunnet redegøre for, er blevet beslaglagt og destrueret, fordi de udgjorde en risiko for kundernes sundhed, og yderligere er der konstateret massive problemer med håndteringen af fødevarer, egenkontrol samt ophængning af tidligere kontrolrapporter.

- Og så har der også været det her rodet forløb omkring ejerforholdene, tilføjer han med henvisning til, at Fødevarestyrelsen midt i juli lukkede de fire spisesteder midlertidigt på grund af manglende registrering hos Fødevarestyrelsen samt mistanke om stråmandsvirksomhed.

I alt har Café Dan Turell, som ligger i det indre København, fået tre sure smileys i juli måned, mens XO Burgers and Steaks og Café Emma, som deler samme adresse og køkken på Axeltorv, har fået fire sure smileys i streg i juli.

- Samlet set gør alle de her forhold, at vi synes, at det er det rigtige at få politiet til at se på sagen, og i sidste ende en dommer til at vurdere, hvad der er op og ned, og hvem der kan holdes ansvarlig for overtrædelserne, siger Michael Rosenmark til TV 2 Lorry.

Han fortæller, Fødevarestyrelsen vil forsætte med at foretage kontrolbesøg på alle fire politianmeldte spisesteder, indtil tingene bliver bragt i orden.

- Vi fortsætter ufortrødent med at følge dem tæt, indtil de har fået rettet op. Vi slipper dem ikke. Vi har desuden mulighed for at lukke dem, hvis de samme overtrædelser fortsætter. Det er det punkt, vi nærmere os nu. Der skal ske forbedringer snart, siger Michael Rosenmark og tilføjer, at Fødevarestyrelsen også kan lukke en fødevarevirksomhed, hvis der er akut fare for fødevaresikkerheden.

TV 2 Lorry har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Kyle Sciberras, som i CVR-registeret står registeret som ejer af XO Burgers and Steaks, Café Emma samt Café Stella.

Det er heller ikke lykkedes TV 2 Lorry at komme i kontakt med ejeren af Café Dan Turell, Jonas Rasmus Hedebrandt.

Alle fire spisesteder har tidligere været ejet af den omstridte københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi, som i maj måned ved byretten blev idømt tre år og ni måneders fængsel for bedrageri, momssvindel og brud på fødevarelovgivningen.

Bahram Sari Beliverdi har valgt at anke byrettens dom til landsretten.

