Kennedy-barnebarn og oldebarn forsvundet efter kanotur

Selvom både helikoptere og redningsbåde er sat ind for at finde mor og søn, er de endnu ikke fundet

Kennedy-familien har været ramt af den ene tragedie efter den anden.

Nu er et barnebarn og et oldebarn til den tidligere amerikanske senator Robert F. Kennedy, hvis bror var præsident John F. Kennedy, forsvundet efter en kanotur.

Det fortæller den forsvundne Maeve Kennedys mand, David McKean, til avisen Washington Post.

Familien var torsdag på besøg hos Maeve Kennedys mor, der bor ved vandet i Chesapeake Bay i Maryland, da mor og søn sejlede ud på en flod for at hente en bold, der var røget i vandet.

Men noget gik galt, og i et forsøg på at hente bolden drev mor og søn længere ud på vandet.

- De kom længere ud, end de kunne håndtere, og så kunne de ikke komme tilbage ind, fortæller David McKean til avisen.

Ifølge flere amerikanske medier blæste det voldsomt meget torsdag, og selvom både helikoptere og redningsbåde er sat ind for at finde de savnede personer, er de fredag fortsat ikke fundet.

'To personer blev set kæmpe for at komme tilbage til land i en kano', oplyser kystvagten til CNN.

Myndighederne i Maryland oplyser ifølge CNN, at man har fundet en kano, som den de to sejlede ud i. Familien ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

'På dette tidspunkt beder vores familie om ro. Vi håber, at alle vil tænke på Maeve og Gideon i deres bønner', oplyser en talsmand for familien i en udtalelse.

Sagen skriver sig ind i en lang historie af tragiske hændelser i Kennedy-familien.