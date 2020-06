Keramiker får erstatning i sag om kopikrukker fra Netto

Østre Landsret tilkender keramiker Anne Black 300.000 kroner i erstatning i en kopisag mod Salling Group og Ronald A/S.

Efterligninger af hendes krukker blev solgt i Netto tilbage i 2016.

Det oplyser Østre Landsret.

Afgørelsen i landsretten er en stadfæstelse af en dom fra Sø- og Handelsretten, som blev afsagt sidste år.

Dog nedsættes beløbet, som Salling Group - der ejer Netto - og underleverandøren Ronald A/S skal betale i erstatning til Anne Black.

Sø- og Landsretten tilkendte således Anne Black en erstatning på 1,5 millioner kroner. Afgørelsen blev anket af Salling Group og Ronald A/S, der ville frifindes for krænkelse af ophavsretten.

Sagen drejer sig om en hængepotte, en vase og en lågkrukke, der blev solgt som spotvarer i Netto i 2016. Prisen var 39 kroner per styk.

Anne Black solgte samtidig sine produkter til 250 kroner stykket i blandt andet Illums Bolighus og Bahne.

Af landsrettens dom fremgår det, at hængepotten på grund af sin unikke udformning er beskyttet af ophavsretten samt af en paragraf i markedsføringsloven, som skal beskytte mod nærgående efterligninger.

Vasen og lågkrukken er begge beskyttet af markedsføringslovens paragraf mod efterligninger. Men de to produkter kan ikke anses for at være Anne Blacks 'egne intellektuelle frembringelser'.

Derfor er vasen og lågkrukken ikke beskyttet af ophavsretten.

Dermed har Salling Group og Ronald A/S alene krænket Anne Blacks ophavsret, hvad angår hængepotten.

De to virksomheder har - ved at lave efterligninger - krænket markedsføringsloven, hvad angår både hængepotten, vasen og lågkrukken.

I afgørelsen fra Sø- og Handelsretten skulle Salling Group og Ronald A/S destruere sit lager af de pågældende krukker.

Den del er fjernet i landsrettens dom. Men Salling Group og Ronald A/S må fortsat ikke sælge eller markedsføre produkterne.

Om nedsættelsen af erstatningsbeløbet fra 1,5 millioner til 300.000 kroner skriver Østre Landsret i sin dom, at der er lagt vægt på omsætningen og udbyttet 'ved salget af de krænkende produkter'.

Og i den forbindelse har der været 'betydelig usikkerhed' vedrørende størrelsen af det tab, som kopisagen har kostet Anne Black.

- Det betød, at et samlet vederlag og erstatning ikke kunne fastsættes til et højere beløb end 300.000 kroner, skriver landsretten i sin dom.

Anne Black havde krævet tre millioner kroner i erstatning, hvilket hun langt fra fik. Ifølge landsretten kan ingen af parterne anses for vindere eller tabere.

Nettos leverandør var Ronald A/S, som fik fremstillet keramikvarerne i Kina.

Efter discountkædens salg af hængepotten, vasen og krukken dykkede omsætningen hos Anne Black betragteligt, har det tidligere været fremme.

Som en konsekvens måtte virksomheden afskedige flere medarbejdere.