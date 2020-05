Khader, Knuth og Henriksen er sagsøgt for injurier

En intern mail fra tre folketingsmedlemmer om en kendt debattør blev for tre år siden til en offentlig affære, hvor der blev talt om, at de skulle have begået et karaktermord.

Nu skal Østre Landsret afgøre, om de tre har overskredet grænserne og skal straffes for æreskrænkelse.

Den private straffesag er rejst af Sherin Khankan, religionssociolog, imam og direktør for Exitcirklen. Hun var skydeskiven i en mail, som Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF) i 2017 sendte til andre udlændingeordførere.

Trioen forsøgte at overbevise deres kolleger fra andre partier om, at Exitcirklen ikke skulle have 680.000 kroner fra satspuljen for at arbejde med æresrelaterede konflikter. Dette var ellers blevet anbefalet af den relevante myndighed.

I mailen hed det blandt andet, at Sherin Khankan 'har i 2011 forsvaret piskeslagsstraffen for utroskab'. Dette nægter hun.

Den efterfølgende offentlige debat udfoldede sig også på Facebook. Her skrev Naser Khader om Khankans 'sorte islamistiske fortid'.

Mandag vil de involverede sidde ansigt til ansigt i et retslokale på Fremtidsvej i Søborg. På grund af sagens principielle betydning har Københavns Byret skubbet den opad i systemet til tre landsdommere i Østre Landsret.

Blandt andet skal de se på en bestemmelse i Grundloven. Her står, at folketingsmedlemmer ikke kan stilles til ansvar for deres ytringer i Folketinget uden tingets samtykke. Mailen kan sidestilles med en ytring, og derfor bør retten afvise sagen, mener de sagsøgtes advokater.

Endvidere har politikere en udvidet ytringsfrihed, påpeger de i sagens såkaldte påstandsdokumenter.

Her kan man også læse, at Naser Khaders advokat slår på, at 'islamist' ikke skal forstås som en tilhænger af en islamisk stat, men som en muslim med fundamentalistiske holdninger.

Derimod mener Sherin Khankan, at de tre ikke er nøjedes med vurderinger, men har rejst egentlige beskyldninger mod hende for at gå ind for piskeslag, som svarer til brutal vold. Hendes omdømme blev skadet, ligesom hendes personlige sikkerhed blev bragt i fare, lyder det.

Retssagen er faktisk et forsøg på at beskytte ytringsfriheden, hedder det i hendes advokats processkrift. Det skal ikke accepteres, at politikere udnytter deres særlige position til personangreb og dermed afskrækker andre fra at deltage i den offentlige debat, mener han. Kravet er 10.000 kroner.