Kidnappet 14-årig reddet af snapchat

En 14-årig amerikansk pige har været kidnappet og seksuelt krænket, men ved hjælp af det sociale medie snapchat, lykkedes det hende at flygte.

Det skriver politiet i San Jose i en pressemeddelelse.

Gennem snapchat havde pigen skrevet til sine venner, at hun var blevet kidnappet, og at hun ikke vidste, hvor hun var. Men ved hjælp af appen kunne vennerne lokalisere hende, og de fik ringet til politiet.

Det viste sig, at hun blev holdt fanget på et Motel, hvor pigen blev fundet på et værelse, og tre mænd er blevet arresteret i sagen.

Kidnapningen skete tirsdag, hvor den ene af de mistænkte Albert Thomas Vasquez bedøvede pigen, hvor efter hun blev fragtet ind i en bil, hvor Vasquez angiveligt krænkede hende seksuelt.

Efterfølgende kørte de hende til hotellet, hvor hun ifølge politiet blev krænket igen.

Ud over Vasquez er Antonio Quirino Salvador og Hediberto Gonzalez Avarenge mistænkt i sagen.