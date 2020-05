Kidnappet dansker sendt i fængsel

Retten i Lyngby, Ekstra Bladet: En 31-årig dansker blev i juni sidste år befriet af en eliteenhed fra spansk politi efter 10 døgns fangenskab og tortur i et hus i Marbella. Mandag blev Casper Christensen fra Nærum nord for København så idømt fire et halvt års fængsel ved Retten i Lyngby for besiddelse af hash, kokain og amfetamin med henblik på videresalg.

Casper Christensen blev kidnappet, og hans forældre afkrævet 165.000 euro, cirka 1,2 millioner kr, i løsesum, angiveligt fordi en hashhandel gik galt. Selv forklarede han i retten, at han blot ville hjælpe en ven, der var kommet i gæld til kriminelle typer. Men vennen gik i flyverskjul, hvorefter bagmændene afpressede Casper Christensen for pengene.

Han indvilgede i at sende et parti på 90 kilo hash til Danmark for at skaffe penge, og det blev han dømt for i Retten i Lyngby sammen med forhold fra 2014 og 2016 om besiddelse af større mængder kokain og amfetamin samt knapt 11 kilo hash.

Casper Christensen var efterlyst med international arrestordre fra Danmark, da han blev kidnappet, og havde holdt sig skjult i tre år, ifølge sin forklaring både i Spanien og Danmark.

Efter befrielsen fra huset i Marbella, der skete 12. juni sidste år, blev Casper Christensen varetægtsfængslet og knapt en måned senere udleveret til Danmark. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden, og er det fortsat efter dommen.

Mens han sad som gidsel i Marbella blev han tortureret. Han blev blandt andet slået, stukket og skåret med kniv og brækkede den ene albue og en lillefinger. Han har stadig mén af volden.

Casper Christensen, der ellers er ustraffet, tilstod fire narkoforhold uden forbehold, og fik nedsat straffen blandt andet på grund af de voldsomme oplevelser i Spanien.

Han blev befriet af spansk politi kun en time før kidnappernes tidsfrist udløb, hvor de truede med at skyde ham, hvis millionen ikke kom fra Danmark.

