Kidnappet pige fundet i Danmark

En 11-årig, der blev kidnappet i Milano, er fundet i Danmark.

Det var hendes far, der kidnappede hende 20. december, da hun havde forladt sin skole. Italiensk politi satte en efterforskning i gang, der bar frugt. Pigen var i Aarhus.

Det skriver flere italienske medier, heriblandt La Repubblica.

Bo Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi, bekræfter over for Ekstra Bladet, at den 11-årige blev fundet søndag.

- Vi har i samarbejde med de italienske myndigheder været behjælpelige med at finde pigen, siger han.

Han har ikke flere oplysninger i sagen.

Dansk telefonnummer

Det var et telefonopkald, der afslørede, hvor pigen var. Hun ringede nemlig til sin mor søndag aften fra et dansk telefonnummer.

Politiet kunne spore opkaldet til Aarhus, og pigen selv sendte sin position med Google Maps til sin mor umiddelbart efter opkaldet.

Oplysningerne blev sendt videre til Interpol i Rom og til Milanos politi.

Pigen har det ifølge moderens advokat det godt, og hendes mor rejser til København mandag for at hente hende hjem til Italien.

Kidnapning nummer to

At ens barn bliver kidnappet, er et mareridt for alle forældre. Men det er ikke første gang, den 11-årige er blevet kidnappet.

Faderen, der er fra Syrien, kidnappede også sin datter for tre år siden, hvor han tog hende til Syrien.

Det er først for et par uger siden, at datteren var kommer tilbage til sin mor.

Den 11-åriges mor og far er skilt, og moderen fik forældremyndigheden ved skilsmissen.