Kidnappet som seks-årig: Nu kan han være fundet

Politiet er lige nu i gang med at efterforske en sag, hvor en dreng på 14 år hævder, at han er den kidnappede syvårige Timmothy Pizen, der forsvandt for syv år siden i Illinois USA.

Den unge dreng fortalte politiet, at han var flygtet fra et hotel kaldet Red Roof Inn i Kentucky, hvor han var blevet holdt fanget af to mænd de sidste syv år. Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN.

Han var ifølge politirapporten usikker på, hvor hotellet præcist lå, men han skulle ifølge eget udsagn bare 'blevet ved med at løbe', til han nåede en bro.

Identiteten på drengen er endnu ikke bekræftet af de officielle myndigheder.

Forsvandt efter tre dage på landevejen

Timmothy var seks år gammel, da han forsvandt i maj 2011. Hans mor havde taget ham ud af skolen, fordi der var opstået en nødsituation i familien, og de tog herefter på en tredages tur, hvor de var i zoologiske haver og flere vandland.

Drengen blev sidst set i et vandland i Wisconsin.

Timmothy og moderen, Amy Fry-Pitzen, havde rejst over 800 kilometer på de tre dage. På turen har moderen ringet til flere familiemedlemmer for at fortælle, at drengen var i sikkerhed.

Moderen blev fundet død på et motelværelse i Illinois. Hun havde begået selvmord.

Familien ledte forgæves

Der var en besked på værelset, hvor der stod, at Timmothy var sikker og sammen med folk, der ville elske og passe på ham.

'I finder ham aldrig', stod der på sedlen.

Familien til Timmothy blev ved med at lede efter ham.

Den nu fundne teenager beskriver sine kidnappere som to hvide mænd, der var 'bodybuilder-typer'. Den ene skulle angiveligt have haft en tatovering af et edderkoppespind på sin hals, og den anden have en tatovering af en slange på armen.

Man venter nu på en DNA-test, der kan fastslå om teenageren rent faktisk er Timmothy Pitzen.