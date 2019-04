Kilder: 17 anholdte var rockere på voldstogt

17 mænd fremstilles lørdag i grundlovsforhør med krav om fængsling efter, at de fredag aften blev anholdt i Frederikssund.

Mændene er i alderen fra 19 til 33 år. Ifølge politiet har de tilknytning til 'en kriminel gruppering', men hvilken gruppering, vil politiet ikke oplyse.

Mændene, der var kørende i tre biler, var bevæbnet med køller, knive og knojern. Flokken sigtes for forsøg på grov vold, hvilket indikerer, at bevæbningen ikke blot var til for syns skyld, men at faktisk havde som mål at anvende slag- og stikvåben imod en fjende.

Hvilken fjende, der er tale om, og hvorfor det pågældende fjendebillede skulle have tæsk, har politiet ikke ønsket at uddybe.

- De er under mistanke for at være en del af et organiseret kriminelt netværk og sigtet for at have til hensigt at samle sig med det formål at udøve vold og grov vold mod en anden gruppering, siger Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og efterforskningsleder i Nordsjællands Politi.

- Som led i vores indsats over for de kriminelle netværk er vi på forkant med deres færden, og det var derfor, vi i går kunne skride til anholdelse af de 17 mænd, tilføjer han.

- Jeg er meget tilfreds med, at vores efterforskning har ført til, at vi kunne anholde de mistænkte, inden de fik mulighed for at føre deres kriminelle hensigter ud i livet, slutter Lau Lauritzen.

Når grundlovsforhørene finder sted, vil anklagemyndigheden begære lukkede døre.

Kilder med indsigt i miljøet fortæller til Ekstra Bladet, at de fleste af de 17 anholdte i forskellig grad har tilknytning til rockerklubben Satudarah, og at konflikten angiveligt har rod i uenigheder omkring handel med narko i nordsjælland.

Disse oplysninger vil Nordsjællands Politi ikke kommentere.