Kim Walls mor i sorg: Mindesmærke skændet

Ukendte gerningsmænd har stjålet en del af et mindemærke for Kim Wall. Vær sød at lægge det tilbage, bønfalder Kim Walls mor

'Nu er vi virkelig, virkelig kede af det.'

Sådan lyder det fra Kim Walls mor, Ingrid Wall, efter en del af hendes datters mindemærke er forsvundet.

På Facebook har hun delt et billede af mindesmærket sammen med en tekst, hvor hun fortæller om hærværket.

'Nogen har stjålet stenen med Kims navn fra stenhjertet ved stranden ved siden af ​​Karinbadet. Et grønt glashjerte er også forsvundet,' skriver Ingrid Wall i opslaget.

Mindesmærket er udformet som et hjerte af hvide sten, der ligger direkte på stranden.

Da Ingrid Wall besøgte mindesmærket onsdag klokken 17, var hjertet og navnestenen der stadig, men det er altså væk nu.

'For os - og mange andre - er hjertet et vigtigt sted at huske Kim. Navnestenen og glashjertet er blevet lagt der af folk, der vil have, at Kim bliver husket for den person, hun var,' skriver moderen.

Hun opfordrer til, at gerningsmanden afleverer navnestenen og glashjertet tilbage, hvor det hører til.

- Læg det venligst tilbage, hvis du tog stenene med dig. De hører til her, ingen andre steder. Hvis du har set noget, så lad os vide det.

Værre end gravskænderi

En række Facebook-brugere sender kærlige tanker til familien efter hærværket.

'Tænker på jer og på Kim. Håber at stenene kommer tilbage,' skriver Niklas.

'Mine og Annmaris tanker går til dig og til Kim. Så trist at nogle mennesker tager friheden til at tage noget så følelsesmæssigt værdifuldt, der ikke er deres. Vi håber, at samvittigheden vågner, og stenene kommer tilbage, hvor de hører til,' skriver Hannah.

Andre sender en opsang mod gerningsmanden.

'Man kunne aldrig i sin vildeste fantasi tro, at NOGEN skulle kunne gøre sådan noget. Dette er VÆRRE end gravskænderi,' skælder Barbro ud, mens andre Facebook-brugere blot sender vrede emojier.

