Kina dømmer fremtrædende aktivist til otte års fængsel

En domstol i Kina har tirsdag idømt en fremtrædende blogger og aktivist otte års fængsel for undergravende virksomhed mod den kinesiske statsmagt.

Det oplyser en af hans forsvarsadvokater.

Straffen er den hidtil strengeste, siden Kina for to år siden begyndte at slå hårdere ned på kritik fra aktivister.

Wu Gan, der er kendt under onlinenavnet "Super Vulgær Slagter", har ifølge domstolen i byen Tianjin "angrebet det nationale system, som udgør grundlaget for statslige myndigheder og forfatningen".

- Han har udført en række kriminelle handlinger for at undergrave statsmagten og vælte det socialistiske system, og han har på alvorlig vis skadet statslig sikkerhed og social stabilitet, lyder det i dommen.

Aktivisten er også dømt for at sprede falske oplysninger og for at have krænket andre på internettet, hedder det videre.

Wu Gan nægter sig skyldig i anklagerne. Han vil appellere dommen, oplyser hans advokat Yan Xin.

Menneskerettighedsgrupper har udtrykt bekymring over Kinas øgede indsats mod systemkritikere og borgerrettighedsforkæmpere. Det er en indsats, der blev indledt i juli 2015.

De otte års fængsel, Wu Gan er idømt, er den hidtil strengeste straf i myndighedernes igangværende aktion mod kritikere.