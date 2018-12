Kina frigiver en af flere tilbageholdte canadiere

Kina har frigivet en af flere tilbageholdte canadiske statsborgere.

Det oplyser kinesiske myndigheder fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Der er tale om den canadiske lærer Sarah McIver, som i december har været tilbageholdt og beskyldt for at arbejde illegalt i Kina.

McIver er den tredje canadiske statsborger, der er blevet tilbageholdt i Canada, siden den kinesiske finansdirektør for Huawei, Meng Wanzhou, blev anholdt i Canada 1. december.

Kina har i løbet af december anholdt Michael Kovrig, tidligere diplomat og rådgiver fra tænketanken ICG, samt erhvervsmanden Michael Spavor. De beskyldes begge for at have bragt Kinas sikkerhed i fare.

Kina har tidligere "beslutsomt" afvist Canadas anmodning om at frigive de tilbageholdte.

Ligeledes har Kina nægtet, at anholdelserne hænger sammen med Meng Wanzhou-sagen.

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, har dog lavet en direkte sammenkobling mellem anholdelsen af Meng Wanzhou og de canadiske statsborgere.

Hun har kaldt Kinas tilbageholdelser for vilkårlige og dybt bekymrende, skriver nyhedsbureauet dpa.

Anholdelsen af Meng Wanzhou er sket på anmodning fra USA, der ønsker Meng Wanzhou udleveret til mulig retsforfølgelse.

Kina truede efterfølgende med, at det ville føre til alvorlige konsekvenser, hvis Canada ikke omgående løslod finansdirektøren.

En dommer i Vancouver besluttede i sidste uge at løslade Wanzhou mod kaution, men hun må ikke forlade Canada, før de canadiske myndigheder har taget stilling til udleveringskravet fra USA.

Det canadiske udenrigsministerium bekræfter fredag, at "en canadisk statsborger, som har været tilbageholdt i Kina i december, er blevet frigivet og nu er vendt tilbage til Canada".

Det siger talsmand Richard Walker ifølge nyhedsbureauet AFP.