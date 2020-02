Kina indleder efterforskning efter læges opsigtsvækkende død

Kina vil indlede en efterforskning, efter at en læge, der fik en reprimande for at advare om det nye udbrud af coronavirus, fredag blev erklæret død på et hospital i den kinesiske millionby Wuhan.

Det meddeler Kinas øverste organ for bekæmpelse af korruption, Den Kinesiske Centralkommission for Disciplinær Inspektion, fredag morgen dansk tid.

Den 33-årige ved navn Li Wenliang blev fredag erklæret død, hvilket har vakt international opsigt.

Ifølge internationale medier, blandt andet Wall Street Journal, og kinesiske medier som South China Morning Post var Li Wenliang en af otte læger, der forsøgte at gøre sundhedsmyndighederne i Wuhan opmærksom på udbruddet.

I stedet for at blive takket for sin indsats fik han en reprimande for at "sprede rygter" om virusset af politiet i Wuhan.

Det er blevet stærkt kritiseret af brugere på det kinesiske sociale medie Weibo, skriver South China Morning Post.

- Reprimanden af doktor Li vil for altid være en skamplet på Kinas historie. Doktor Li advarede offentligheden med livet som pris. Wuhans politi har stadig ikke tilbagekaldt reprimanden, selv efter hans død, skriver en Weibo-bruger ifølge det kinesiske medie.

Efter kritikken meddeler det kinesiske styre nu, at det vil sende en delegation til Wuhan for at undersøge 'spørgsmål, som folk har rejst, i forbindelse med lægen Li Wenliang'.