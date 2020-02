Kina registrerer over 100 nye virusdødsfald på et døgn

For første gang, siden coronavirusset brød ud i december, har virusset krævet over 100 menneskeliv på et døgn i Kina. 103 helt præcist

Det oplyser myndighederne ifølge Reuters.

I alt er der nu blevet diagnosticeret 31.728 tilfælde af virussen i Hubei-provinsen med 974 dødsfald til følge. På verdensplan er dødstallet over 1000 nu.

Derudover har man observeret 16.687 sager, hvor man mistænker, at en person er smittet med coronavirus.

Samtlige af de 103 dødsfald fra den seneste offenligtgørelse har fundet sted i Hubei-provinsen, hvor millionbyen Wuhan ligger. Det er her, coronavirusset har sit epicenter.

Det seneste døgn er der registreret 2097 nye tilfælde af smittede i Hubei.