Kineser hentet med ambulance i Københavns Lufthavn

En kinesisk kvinde fik det dårligt ved ankomsten til Københavns Lufthavn. Efterfølgende er personen blevet hentet med ambulance, og dele af Terminal 3 er blevet afspærret.

Det oplyser pressechef i Københavns Lufthavn Kenni Leth til Ekstra Bladet.

Kvinden blev hentet i ambulance, da man frygter, at hun kan være smittet med coronavirus.

- Da personen ankom til lufthavnen, blev hun utilpas og henvendte sig til vores personale, fortæller pressechefen. Kvinden udviste symptomer på influenza.

Her valgte man fra lufthavnens side at tilkalde en ambulance.

Efter at kvinden blev afhentet af en ambulance, er man nu i gang med at rengøre området i Terminal 3 grundigt.

Kvinden kom med et fly fra Finland. Pressechefen kan ikke informere om, hvor hun har været henne før det. Man formoder dog, at de resterende passagerer på flyet er ude af lufthavnen.

Pressechef Kenni Leth oplyser videre, at kvinden har båret maske under hele forløbet.

Tina Guldmann Gustavsen, der er pressechef i Sundhedsstyrelsen, bekræfter til Ekstra Bladet, at man har kørt kvinden til Hvidovre Hospital.

Den kinesiske kvinde skal nu observeres, mens hun er i isolation, samtidig med at man vil foretage en række test på hende for at klargøre, om hun er smittet med coronavirus.

Ifølge TV2 skal kvinden i høj-isolation. Prøverne skal efterfølgende undersøges på Statens Serum Institut, og det forventes, at der kommer svar i løbet af fredagen.

