Kinesere bag 'pakkecentral': Sådan blev et ton skunk smuglet til Danmark

Tunge pakker fulde af hash-produktet skunk blev sendt fra Barcelona i Spanien til København.

Men her fik pakkerne nye modtagere og blev sendt videre til England - formentlig fordi kontrollen med pakker fra Danmark er mere lemfældig end med pakker fra Spanien, der er kendt som stor-eksportør af hash.

Politiet mener, at otte kinesere i København stod for at modtage og videresende pakkerne med skunk, der typisk indeholdt godt fem kilo skunk i hver.

I løbet af en uge i november sidste år anholdt politiet de otte kinesere, og nu er den første sag mod to af kineserne klar til retten. Sagen har hidtil kørt bag lukkede døre.

Politiet har delt komplekset ind i tre sager, og mens sagen mod de to kinesere starter 23. april, kommer de seks andre først for retten i maj og juni i to sager med hver tre tiltalte. Alle nægter sig skyldige.

Selvom fremgangsmåden i de tre sager har været den samme, kan politiet ikke sikkert sige, at de otte kinesere har samarbejdet. Hele komplekset handler om import og eksport af cirka et ton skunk.

Skunk består af tørrede topskud fra cannabis-planten. Det ligner marihuana, men er stærkere og dyrere. Skunk indeholder typisk 10-30 % af det euforiserende stof THC.

Det var toldere, der kom på sporet af sagen, da de fattede mistanke til en postpakke, der var afsendt fra en postterminal i Barcelona. Politiet fik sporet en lang række lignende forsendelser, der var adresseret til lejligheder i København NV og SV.

Pakke på pakke

Da politiet slog til mod de to nu tiltalte kinesere på 42 og 30 år 6. november sidste havde de netop modtaget fem pakker med 33,6 kilo skunk.

Men endnu fem pakker med 26 kilo skunk var under forsendelse fra Barcelona til kineserne, som de så ikke nåede at modtage. I stedet blev de 26 kilo skunk også beslaglagt af politiet.

Under ransagninger fandt politiet knapt 60.000 kr. i euro og kinesiske yuan, pakkelabels og postkvitteringer, syv ruller pakketape, en printer, tre notesbøger og mobiltelefoner.

Politiets efterforskning mod den 42-årige og den 30-årige viste, at de i ugerne forud for anholdelserne havde modtaget 29 pakker med mindst 159,5 kilo skunk, der var sendt videre til England.

Det skete i perioden fra 7. september til 26. oktober 2018. Pakkerne ankom typisk en, to eller fire ad gangen til adresserne. Men på to dage i oktober var der travlt i 'pakkemodtagelsen', for her ankom begge dage seks pakker med hver cirka 5,5 kilo skunk.

Det fremgår af anklageskriftet mod de to tiltalte kinesere, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.