Kinesisk stats-tv: Coronasmittet hospitalsdirektør i Wuhan død

Han var direktør for et af de største hospitaler i Wuhan, Kina

Hospitalsdirektør i den kinesiske millionby Wuhan er død, efter at han er blevet smittet med coronavirus.

Det oplyser kinesisk stats-tv, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Liu Zhiming var direktør på Wuhan Wuchang Hospital, der er et af Wuhans ledende og største hospitaler. Han er død tirsdag formiddag lokal tid.

Hospitalsdirektør Liu Zhiming. Foto: Ritzau Scanpix

Han er den anden prominente læge i Kina, der har mistet livet under den igangværende krise, som det smitsomme coronavirus har medført.

Tidligere på måneden døde lægen Li Wenliang, som tidligere havde fået en reprimande fra det kinesiske styre, efter at han havde advaret om udbruddet.

Som det også var tilfældet med Li Wenliangs død, var der mandag aften tvivl om, hvorvidt hospitalsdirektøren var omkommet eller ej.

Mandag aften lokal tid udsendte det kinesiske kommuniststyre en meddelelse om, at Liu Zhimging var død. Men efterfølgende meddelte partiet, at han var i live.

Styret har ikke udsendt en officiel bekræftelse af, at direktøren nu er død, efter at kinesisk stats-tv har offentliggjort dødsfaldet.

Coronavirussen har sit epicenter i Wuhan, som ligger i Hubei-provinsen.

For at inddæmme smitten har Kina lukket Wuhan ned, hvilket påvirker byens 11 millioner indbyggere.

Sundhedspersonale i titusindvis har arbejdet for at inddæmme smitten.

Coronavirussen har kostet over 1800 mennesker livet i Kina siden december. Flere end 72.400 personer er blevet smittet i Kina i samme periode.

Virussen har spredt sig fra Kina, og der er blevet registreret smittetilfælde i flere end 20 andre lande.

Der er endnu ikke udviklet en vaccine mod virussen, der kan føre til en sygdom, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kalder Covid-19.

Det står stadig ikke helt klart, præcis hvor dødelig sygdommen er.

Meget tyder dog på, at dødeligheden for personer, som er smittet med coronavirus, ligger under andre luftvejsvirusser.