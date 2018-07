Kinesisk turist forsvundet efter besøg på restaurant

Politiet mener ikke, at hun har været udsat for en forbrydelse

Københavns Politi efterlyser en 16-årig kinesisk pige, som sent i aftes forsvandt i København.

- Pigen er turist i byen og er her sammen med sin familie. De havde været ude at spise på en restaurant. Da familien kom tilbage til hotellet, manglede pigen. Hun er tidligt tirsdag morgen stadig ikke dukket op. Vi mener ikke, at der er tale om en forbrydelse, siger vagtchef Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

Pigen er 150 centimeter høj og spinkel af bygning. Hun er iført sort trøje med teksten 'white' på ryggen.

Pigen halter på venstre ben. Hun taler engelsk.

Kontakt politiet på telefon 114, hvis du har set pigen.