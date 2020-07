Kirsten snydt af falsk bedemand

Han var venligheden selv. Præsenterede sig høfligt som en medarbejder fra bedemandens kontor og spurgte medfølende ind til, hvordan hun havde det oven på Birgers død.

Og så var der lige det med regningen, som ikke var betalt.

Mindre end en måned efter, at Kirsten fra Østjylland måtte sige farvel til sin mand efter 52 års ægteskab, skete det, hun aldrig havde troet ville ske: Den 72-årige pensionist blev offer for bedrageri.

Det var nemlig slet ikke bedemanden, der ringede, men i stedet en skruppelløs svindler.

Skruppelløse svindlere De lader, som om de vil dig det godt. Taler sig ind på livet af dig, får dig til at føle dig tryg. Og så slår de til: Stjæler fra dig, svindler og gør dig måske endda fysisk fortræd. For derefter at fordufte – uden at se sig tilbage. De er kriminelle. Og de er skruppelløse. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på fokus på svindlere, der går benhårdt efter at svindle sig til værdier ved at udnytte andre menneskers tillid. Er du blandt dem, der er blevet snydt, og vil du stå frem med din historie? Så skriv til Mette Pedersen (mepe@eb.dk) eller Linette Krøger Jespersen (linette@eb.dk).

Vil advare andre

Da Kirsten fortalte, at hun endnu ikke havde modtaget en regning i sin e-Boks, foreslog han, at de lige så godt kunne klare det med det samme, og tålmodigt fik han hende til at logge på sin netbank og overføre intet mindre end 22.250 kroner til et kontonummer.

Samtidig beder han hende skrive sagsnummeret - Birgers fødselsdato, som han formentlig har fået fra dødsannoncen.

- Min mand og jeg har ofte hørt og læst om historier, hvor folk er blevet narret af svindlere over telefonen, og vi talte altid om, hvorfor folk dog ikke tænker sig bedre om. Og så sker det for mig selv, siger Kirsten hovedrystende, som står frem for at advare andre.

- Det er selvfølgelig torskedumt, kan jeg godt se nu, for jeg ved jo godt, at man aldrig skal overføre penge på den måde. Men han lød virkelig, som om han var fra bedemandsforretningen, og samtidig står jeg i en situation, hvor det hele kører rundt i hovedet på mig, og så nåede jeg ikke at tænke mig om.

Kirsten opdagede først, at hun var blevet svindlet, dagen efter telefonopkaldet. Foto: Anders Brohus

Svært at være alene

Kirsten opdagede først svindlen dagen efter, da hun stadig ikke havde modtaget den kvittering, han havde lovet at sende hende på mail. Hun kørte op til den rigtige bedemand for at få kvitteringen, og efter at have undersøgt sagen måtte de give hende besked om, at hun var blevet snydt.

- Jeg synes bare, det er så ondskabsfuldt gjort. At benytte sig af, at folk er ude i tovene på den måde. Der er så mange ting, som skal ordnes, og samtidig er jeg jo ked af det.

- Det er jo ikke nemt at blive alene efter så mange år. Jeg mangler virkelig Birger til at snakke med og holde om.

Undgå at blive snydt Overfør aldrig penge til personer, du ikke har mødt. Hvis en bekendt kontakter dig fra udlandet for at få penge, så ring til personen eller vedkommendes nære omgangskreds og få bekræftet historien. Microsoft, NETS, Skattestyrelsen og andre offentlige virksomheder ringer aldrig. Hvis du er i tvivl, så ring til hovednummeret, og spørg ind til henvendelsen. Bedemanden ringer heller ikke med et kontonummer, du skal overføre penge til. Stop enhver bankoverførsel, hvor du har mistanke om, at du er blevet svindlet. Kilde: Politiets Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet

Kølig behandling

Svindlen er nu meldt til politiet, og banken fører pengene tilbage. Men episoden har sat sine spor. Da den rigtige bedemand ringede for at høre, hvordan det hele var gået, fik han en kølig behandling.

- Jeg troede jo, det var banditten, der ringede igen, så jeg sagde: 'Det hele er i orden, og du er en stor idiot,' og så lagde jeg på.

- Først bagefter kom jeg til at tænke, at det måske var den rigtige bedemand, og så måtte jeg jo ringe op igen og undskylde. Det grinede vi da heldigvis ad, siger Kirsten, som gerne vil sige til andre svindelofre, at de ikke skal være flove over at blive snydt. For svindlerne udnytter netop en svær situation.

- Midt bedste råd til andre er, at man aldrig skal overføre penge, mens man har nogen i røret. Det, jeg skulle have gjort, var at bede ham sende regningen igen og vente på den i min e-Boks.