Klædte sig ud som pilot: Nu risikerer han fængsel

Den 48-årige inder Rajan Mahbubani blev taget på fersk gerning, da han klædte sig ud som en Lufthansa-pilot.

Han blev nemlig straks anholdt af politiet i lufthavnen efter sit udklædningsnummer, og han risikerer nu at ende bag tremmer.

Ifølge CNN er den 48-årige inder allerede varetægtsfængslet, men han kan ende med op til et års fængsel og en stor bøde, skriver mediet på baggrund af informationer fra indiske nyhedsbureauer.

Hele episoden fandt sted mandag, hvor Rajan Mahbubani blev pågrebet af det indiske politi i en lufthavn i New Delhi. Her havde han klædt sig ud som en pilot fra flyselvskabet lufthansa og var på vej ombord på et AirAsia-fly.

Flyet skulle flyve til Kolkata, som ligger i den østlige del af Indien, men så greb myndighederne ind, før det kunne være endt helt galt.

Købte falsk id

Rajan Mahbubani havde ikke blot klædt sig ud so en Lufthansa-pilot. Den 48-årige inder havde også skaffet sig et falsk id, som angiveligt var fra det tyske flyselskab.

Det falske id havde Rajan Mahbubani på sig, da han blev tilbageholdt og efterfølgende anholdt af politiet.

Og det var ikke første gang, at den 48-årige inder har forsøgt at snige sig ombord på et fly som pilot.

Ifølge The Independent havde Rajan Mahbubani i forvejen brugt en tricket med en uægte uniform fra flyselskabet hele 15 gange på et halvt år på selvsamme rute mellem New Delhi og Kolkata.

Fanget af ansat

Ifølge politikommissæren i New Delhis lufthavn, Sanjay Bhatia, blev Rajan Mahbubani afsløret og taget på fersk gerning af en ansat ved Lufthansa.

Den ansatte fik hurtigt advaret myndighederne om, at der var en mistænkelig passager på vej ombord på flyet, som udgav sig for at være kaptajn for flyselskabet.

- Efter Rajan Mahbubani var arresteret, fortalte han, at han havde fået lavet det falske Lufthansa id-kort i Thailand, siger politikommissæren i New Dehlis lufthavn ifølge CNN.

Rajan Mahbubani har efterfølgende indrømmet over for politiet, at han har en stor interesse for at iklæde sig uniformer, hvilket han heller ikke er bange for at skjule på de sociale medier.