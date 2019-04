Klar til af dø: Måtte holde brandfolk tilbage

Kaptajn i det franske brandvæsen fortæller til Ekstra Bladet, hvordan menige brandmænd var klar til at dø for Notre Dame

PARIS (Ekstra Bladet): Franskmændene kan takke 500 brandfolk for, at et af Europas mest ikoniske bygningsværker ikke brændte ned til grunden sent mandag aften, da der af endnu ukendte årsager udbrød en voldsom brand i Notre Dame-domkirken i Paris.

Sådan lyder dommen tirsdag eftermiddag, da Ekstra Bladet møder kaptajn Alexandre Jouassard fra brandvæsnet i Paris foran ruinerne af den tidligere så storslåede domkirke.

- Befalingsmænd måtte holde de menige brandfolk tilbage for at sikre, at de ikke gjorde noget dumt. Vores mænd kæmpede med hjerterne frem for hjernen for at redde katedralen, fortæller kaptajn Jouassard, der fungerer som talsmand for brandvæsnet i Paris. Han deltog ikke selv i redningsarbejdet mandag.

Menneskehavet rundt om Notre Dame er enormt og blikkene er lange efter kaptajn Jouassard, der iført uniform taler med Ekstra Bladet.

Dagen derpå står Alexander Jouassard stolt foran Notre Dame i sin brandmandsuniform. Foto: Anthon Unger

Brandteknikere kunne tirsdag ses med termiske kameraer rundt om Notre Dame. Foto: Anthon Unger

Alle kigger på kaptajnen

Jouassards ryk er rank.

Kort tid forinden er en båd fra brandvæsnet sejlet forbi Notre Dame på Seinen.

Da båden i adstadigt tempo gled forbi domkirken brød folkemængden langs flodens bred ud i spontane klapsalver, så hårene rejste sig i nakken og kuldegysninger løb ned langs denne skribents ryg.

- Vores brandfolk er de sande helte. Uden dem, var kirken formentligt brændt ned til grunden, siger Alexandre Jouassard stolt.

Katedralen Notre Dame Byggeriet af Notre Dame begyndte i 1163 og stod først færdig 200 år senere. Katedralen er 130 meter lang og tårnene er 68 meter høje. Kirken er blevet restaureret af flere omgange senest fra 1991 og frem. Der var en restaurering i gang, da ilden brød ud. Hver år besøger mere end 13 millioner mennesker kirken. Notre Dame var hjemsted for en række uerstattelige relikvier og kunstgenstande. Blandt andet Madonnastatuen, La Vierge de Paris fra 1300-tallet og Jesus hellige tornekrone. Det er bekræftet, at sidst nævnte blev reddet fra flammerne. Kilder: Ritzau, AFP, notredameparis.fr, denstoredanske.dk og Kristligt Dagblad Vis mere Luk

Parat til at dø

Ifølge den unge kaptajns opfattelse, var flere af de menige brandmænd villige til at ofre deres liv i kampen for Notre Dames overlevelse mandag aften.

Kun en enkelt brandmand kom til skade i flammerne. Da Ekstra Bladet spørger ind til hans tilstand lyder svaret, at han er i bedring.

Men selvom brandfolkene kæmpede en heroisk kamp og fik reddet yderkonstruktionen af kirken samt en række uerstattelige relikvier, er ødelæggelserne stadig tydelige.

Beboerne i Paris i chok Som en kniv i hjertet Cathrine og Bernard Fantoli, pensionister, parisianere Ægteparret Cathrine og Bernard står i stilhed og betragter Notre Dame. I modsætning til de mange andre langs Seinens bred, står de ikke med kameraer og peger nysgerrigt. En tåre triller langs Bernards kind og Cathrine forsøger at trøste ham. - Det er som en kniv i hjertet. Hun er vores historie og identitet. Hun er Frankrigsstolthed, siger Bernard, før han bliver nød til at trække lidt væk i forsøget på at skjule tårerne. - I dag græder han. I går var det mig, siger Catherine, der fortæller, at de mandag aften bad for brandfolkene. - Vi håber den her tragedie ender med, at bringe folk tættere sammen. Det har vi behov for. Frygter kriminel handling - Jeg er cyklet herind i dag, for at se det med mine egne øjne. Det er ikke til at tro. Da jeg så billederne af Notre Dames to tårne i aftes fik jeg ubehagelige minder om 11. september, forklarer Rafael Bared. - Heldigvis blev ingen dræbt her. Ligesom mange andre, tvivler Rafael Bared på, at branden skulle være opstået som følge af en ulykke. - Jeg frygter, det er kriminelle, der står bag. Hvordan skulle det ellers kunne ske med al den sikkerhed, der er omkring domkirken? Men uanset hvad, kommer vi til at rejse os stærkere og mere fasttømret. Respektløst ikke at komme - Jeg blev nødt til at se det med mine egne øjne. Det er fuldstændig ubærligt. Notre Dame var det første jeg så, da jeg kom til Paris for 18 måneder siden, fortæller Molly Jackson ved Seinens kant til Ekstra Bladet. Den unge au pair fulgte mandag aften infernoet på afstand via mediernes dækning og følte sig dagen derpå tvunget til arnetstedet. - Det ville være respektløst for Paris ikke at tage herned og ære kirken. Den er mere end bare en bygning for de her mennesker

Voldsomme ødelæggelser

Det meste af kirkens tag er styrtet sammen. Kun det svedne stillads, hvorfra håndværkere indtil for nyligt arbejdede på at restaurere det historiske bygningsværk, står tilbage.

De engang så farverige mosaikker er sorte af sod og billederne af Notre Dames majestætiske spirs kollaps står for evigt indprintet på parisernes nethinder.

Selvom en fransk milliardær har tilbudt at smide flere hundrede millioner euro efter genopbygningen af domkirken og den russiske præsident Vladimir Putin ligeledes har tilbudt Frankrig økonomisk hjælp, synes der langt til at mægtige Notre Dame igen tårner hel over byernes by.