Klaus Larsen var med på toget: - Ligesom en katastrofefilm

Klaus Larsen var lige steget på lyntoget mod Sjælland med sin kollega, da et brag flænsede stilheden i morgen-mørket

Den 41-årige Klaus Larsen fra Ringe var kun lige steget på toget i Nyborg og havde placeret sig i en klapstol uden for et toilet sammen med sin kollega. Så kom lyden:

- Så hører vi et kæmpe brag, og toget stopper bare på et splitsekund, fortæller den 41-årige montør til Ekstra Bladet.

- Der var lysglimt og gnister udenfor. Jeg fattede ikke, om det var en køreledning, der var faldet ned, eller hvad det var, siger han om togulykken, hvor seks har mistet livet, og 16 er sårede.

Den 41-årige montør fra Ringe Klaus Larsen skulle havde været til Grønland med sin kollega og var netop steget på toget mod Sjælland. Men morgenen tog en helt anden drejning, da toget forulykkede på Storebæltsbroen. Privatfoto

Politi bekræfter: Seks dræbte og 16 sårede

Det var braget fra det, der viste sig at være et godstog, der kørte i den modsatte retning af lyntoget på Storebæltsbroen. Meget tyder på, at en tom trailer er væltet eller blæst af godstoget og ind i lyntoget.

Et billede fra en af de togvogne, det gik slemt ud over under dødsulykken. Privatfoto

Klaus Larsen og hans kollega befandt sig i den forreste del af bagerste togvogn. Derfor var de et par vogne væk fra dem, ulykken gik værst ud over, fortæller han.

Knuste ruder

Klaus Larsen fortæller, at han i sekunderne efter ulykken mest af alt var i chok.

- Lige efter braget tænkte jeg bare ’er vi afsporet, eller hvad sker der? Går der ild i toget?'.

- Jeg kiggede hurtigt rundt og så, at nogle folk lå nede på gulvet. De var faldet ned af deres sæder. Så kom der nogen løbende og spurgte, om der var en læge til stede. Jeg var bare i en choktilstand, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre, siger han.

Hans kollega måtte pille glasskår ud af nakken på en anden passager, fordi der var knust glas fra ruderne i en af de andre vogne. Der var også en, som havde befundet sig på toilettet, der blødte, fortæller Klaus Larsen.

Her er passagerne på vej ud af toget efter ulykken. Privatfoto

Folk var i chok

I Klaus' og hans kollegas vogn begyndte folk lige så stille at tale sammen om, hvordan de hver især havde oplevet situationen. Men da folk skulle samles og fragtes i busser væk fra ulykkesstedet, så flere stærkt medtagne ud.

- De var helt i chok. Man kunne jo se det på deres øjne. Det er ligesom at se en katastrofefilm, siger Klaus Larsen.

- I min vogn græd folk ikke, men det gjorde de i den vogn, hvor det var gået værst ud over dem, der havde siddet i modsatte side, fortæller han.

Klaus og hans kollega takkede nej til krisepsykolog, da alle passagerer skulle samles og registreres på et akut oprettet krisecenter i Nyborg, og han har det okay nu, fortæller han.

- Jeg har det okay, men det skal lige gå op for mig. Det er jo forfærdeligt. Det handler virkelig om, at man var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Alligevel var vi det rigtige sted i toget. Vi har været heldige og har ikke skrammer eller noget som helst, siger Klaus Larsen.