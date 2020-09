Klimaaktivister limer sig fast til bygning

Lørdag er aktivister fra klimabevægelsen Extinction Rebellion til stede til en aktion foran Industriens Hus i København. Også politiet er massivt til stede.

Bevægelsen har sendt en pressemeddelelse ud, hvor de blandt andet meddeler, at de vil lime sig fast til bygningen og spraymale den med slogans.

'Omkring 30 af aktivisterne blokerer for trafikken på H.C. Andersens Boulevard, samtidig med at de hælder grøn maling udover den trafikerede vej. Den grønne maling illustrerer, hvordan industriens hus med klimapartnerskaberne er et 'grønvaskeri', som underminerer den danske klimapolitik,' lyder det ydermere i pressemeddelelsen.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Talstærkt til stede

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at aktionen er i fuld gang, at politiet er talstærkt til stede. Adskillige patruljevogne med blå blink holder således omkring Industriens Hus og Rådhuspladsen.

Flere af aktivisterne spærrer vejen. Desuden har de malet grafitti på bygningen med blandt andet sloganerne 'Act Now', 'Ingen vækst' og 'Lobbyisme dræber'.

- Der står 10-15 aktivister op ad bygningens væg. Nogle er limet fast, andre er ikke. Politiet har lige løftet en kvinde væk, som nægtede at flytte sig. Andre har flyttet sig frivilligt og blev klappet væk, fortæller Ekstra Bladets udsendte.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Der er ni mandskabsvogne og over 20 betjente. De forsøger at have en rolig dialog med folk og at overtale dem til at flytte sig frivilligt, siger han.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte synger aktivisterne slagsange og kommer med kampråb, men opfører sig generelt roligt og fredeligt.

- Men en er blevet løftet væk og har fået lagt hænderne i strips. Tre-fire personer er også er blevet kørt væk eller sat ind i politiets vogne.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Villig til at blive anholdt

Dagens aktion er en del af flere aktioner denne uge. Tidligere på ugen har organisationen således stoppet trafikken på Kongens Nytorv, limet sig fast til Danske Banks kontor og holdt litteraturfestival med 20 forfattere foran DR 'i protest mod deres utilstrækkelige dækning af klimakrisen'.

Organisationens pressekontakt uddyber over for Ekstra Bladet:

- Vi gik i gang i onsdags med de her aktioner, og den i dag er så den sidste, siger pressekontakt Ellen Obdrup.

Limet fast til bank: Ni anholdte

- Er I villige til at risikere anholdelser for jeres sag?

- Nu er vi jo en bevægelse, som laver civil ulydighed. Folk er villige til at blive anholdt, fordi vi står i en meget alvorlig situation, en situation som FN's generalsekretær har kaldt 'en eksistentiel trussel mod menneskeheden', siger Ellen Obdrup.

- De forstyrrelser, vi skaber i dag, er jo ingenting i forhold til dem, klimaforandringerne skaber. Arter dør, og vi får dem ikke tilbage. Flygtningestrømme vil opstå, og folk vil miste livet.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Vi skal handle nu'

23-årige Laura Bellers Madsen er medlem af Extinction Rebellion og deltager i dagens aktion.

- Vi demonstrerer imod den mest forurenende industri i Danmark. Vi vil gøre folk opmærksomme på den greenwashing, der foregår, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Hvor længe vil I blive ved?

- Indtil vi får den klimaretfærdighed, der er gribende nødvendig.

- Hvad er det for en klimaretfærdighed?

- Politikere skal fortælle sandheden. Vi skal handle nu. Og vi skal have et borgerting, så magten kan komme tilbage til folket.

Foto: Alexander Brøndum

- Der kan vel hurtigt gå rigtig mange dage, før det bliver en realitet?

- Det skal gå stærkt, så det håber jeg da ikke! Vi skal have så mange som muligt på gaden for at råbe op.

Ekstra Bladet følger sagen og opdaterer med nyheder herinde ...