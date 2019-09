Klubhus smadret: Kun tre med rygmærker dukkede op til kaffe

Ikke et øje dukkede onsdag aften op til det kaffemøde, som MC-klubben Bifrost havde inviteret lokale borgere til for at få genskabt roen i den lille flække Flakkebjerg Stationsby.

Det var her i klubhuset i den tidligere møbelfabrik i landsbyen 10 kilometer syd for Slagelse, at en stor flok unge ballademagere forrige lørdag dukkede op med slagvåben og smadrede en stor del af, hvad de kunne komme i nærheden af.

Samtlige vinduer og en parkeret bil fik en tur. Og der blev væltet motorcykler og kastet rundt med ting inde i huset, har politiet fortalt.

Ingen af klubbens egne medlemmer var til stede, da mindst 15 unge ved 15-tiden pludselig dukkede op i tre biler. Enkelte af naboerne så og hørte dog fra afstand, hvad der skete.

Kurt Thomsen deler hæk med klubhuset, og han er overbevist om, at planen ikke bare var hærværk, men at angribe personer på et tidspunkt, hvor medlemmerne normalt holder klubaften.

– Jeg tror ikke, at man kommer med femten maskerede mænd ved højlys dag for at smadre et par vinduer. Man regner med at møde nogen, siger Kurt Thomsen og fortsætter:

– Der har været rolig sameksistens i tre år, så skiftede de navn, og nu har der pludselig været ballade.

Afvist ved døren

Trods den åbne invitation, der blev præsenteret på TV Østs hjemmeside, var det alene Ekstra Bladet, som dukkede op. To af klubbens medlemmer tog imod ved indgangen og var vældig imødekommende til at begynde med.

Der er noget med, at I har inviteret til kaffemøde.

- Ja. Kom endelig indenfor, sagde den ene og smilede slog hænderne sammen.

Måske skal vi lige fortælle, at vi er fra Ekstra Bladet.

- Så har vi ingen kommentarer, lød det mere bestemt.

Hvorfor ikke?

- Fordi der allerede er blevet fortalt så meget, der er helt forkert.

Der er sat store plader for vinduerne i klubhuset. I tre år har MC-klubben Bifrost holdt til på stedet. Foto: Ekstra Bladet

Derfor var det ikke Ekstra Bladet, der fik mulighed for at høre, hvordan MC-klubben ville genskabe trygheden i Flakkebjerg Stationsby.

Det havde andre fra lokalområdet imidlertid mulighed for. Men ingen greb tilsyneladende chancen.

En stor misforståelse

I løbet af den time, hvor Ekstra Bladet holdt ved indkørslen, var der ikke en eneste, som gik ned ad indkørslen og bankede på døren. Men tre gutter på motorcykel og iført veste med rygmærket Segador trillede ned ad vejen på et tidspunkt.

De ønskede heller ikke at tale med Ekstra Bladet.

Bifrost-medlemmerne er klar over, at der for tiden er uro i kvarteret. I en skrivelse til naboerne forklarer de, at politiet er nødt til at tjekke, hvem der kommer i klubben. Foto: Ekstra Bladet

Ekstra Bladet benyttede lejligheden til at banke på et par steder for at høre, hvorfor folk ikke har taget imod tilbuddet om at komme til dialogmøde.

- Jeg har ikke tænkt mig at komme. Og jeg tror ikke, at andre har taget initiativ til at komme, siger en nabo, der ønsker at være anonym.

Naboen fortæller til gengæld, at han ikke er særlig utryg. Han har selv talt med flere af MC-klubbens medlemmer, fortæller han.

- Det hele er en stor misforståelse, siger naboen, der også har et bud på, hvem det er, der står bag hærværket.

Følte sig provokeret

Det skulle blandt andet være blevet kekræftet af nogle videooptagelser, som klubbens medlemmer har set igennem. Optagelser, som ifølge politiet siden er forsvundet.

Alligevel har flere af klubbens medlemmer forklaret sig til de nærmeste naboer.

- Altså dagen før - om fredagen - skulle Bifrost til et hyggearrangement i en MC-klub i Stenlille. Så kørte de af sted på motorcykel en 13-14 stykker. På vejen skulle de hente en kæreste på Slagelse Station. Her var der nogle af rødderne fra Nordbyen, der så dem., fortæller naboen videre.

Hvordan skulle det føre til, at de blev sure?

- De følte sig vel provokeret over rygmærkerne og mente, at de skulle sende et signal om, at de ikke har noget at gøre i Slagelse. Men de har åbenbart misforstået, at de ikke har en skid med narkomiljøet at gøre, siger naboen videre.

Ingen af de nærmeste naboer dukkede op til kaffemødet, da mødet startede klokken 18. Foto: Ekstra Bladet

- Jeg kender flere af dem fra Bifrost. De er slet ikke de typer. Det er buschauffører og håndværkere, der bare er glade for at køre på motorcykel, og som et par dage før havde fået lavet rygmærker med Bifrost på.

- Jeg er helt sikker på, at de ikke kommer igen. Så der er faktisk ikke noget at være utryg ved.

Naboen mener også at vide, at de unge ballademagere på vej tilbage mod Slagelse var blevet impliceret i et færdselsuheld.

- Jeg ved det her, fordi jeg har talt med medlemmer af klubben.

Relationer til bandemiljøet

Ekstra Bladet har forelagt naboens oplysninger til politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Han fortæller, at politiet har et godt overblik over hærværkssagen. Men han forholder sig ikke konkret til, om naboens oplysninger også er politiets opfattelse af hændelsesforløbet.

- Efterforskningen skrider planmæssigt frem, nøjes Kim Kliver med at sige til Ekstra Bladet.

Kliver har tidligere fortalt, at politiet har informationer om, at Bifrost har relationer til bandemiljøet. Derfor er politiet også ofte forbi MC-klubben.

Af billeder på Facebook fremgår det, at folk fra Bandidos ved flere lejligheder har været til stede under Bifrost-arrangementer. Privatfoto

Naboer fortæller til Ekstra Bladet, at en patrulje kigger forbi flere gange dagligt.

På Bifrosts egen Facebook-side kan man se flere billeder fra klub-sammenkomster, hvor der er folk med Bandidos-rygmærker til stede.

En søgning på MC-klubben Segador på Facebook viser ligeledes, at også den klub med base i Skibby sympatiserer med Bandidos.